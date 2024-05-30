Лікування аутизму та хвороби Альцгеймера. Вчені наблизилися до нового прориву

Науковці з США вирішили використати штучний інтелект і віртуальну реальність для створення мапи мозку людини. Ця ідея нарешті дасть можливість розкрити таємниці хвороби Альцгеймера, а також аутизму.

Що допоможе у боротьбі з аутизмом та хворобою Альцгеймера

Журналісти звертають увагу на те, що нейробіологи з університету Флориди вперше застосували ШІ для картування мозку, коли робили 3D-рендеринг мозку мишей.

Як вважають науковці, саме вказаний спосіб дасть можливість "розкрити таємниці" хвороби Альцгеймера, аутизму і пов'язаних з ними розладів.

Ба більше, може навіть йтися про удосконалення механізмів лікування черепно-мозкових травм.

З цією метою було використано віртуальну реальність (VR) та штучний інтелект. Саме вони допомогли створити візуальну хронологію подорожі мільярдів нейронів у мозку новонароджених мишей.

Типи нейронних зв'язків цих гризунів подібні до людських, тож вчені зможуть відстежити зміни у мозку, які у людей призводять до аутизму та когнітивних розладів. Поширити

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Як відбувалося нове дослідження мозку

Насамперед науковці сконцентрувалися на вивченні "чашечки Гельда" — найбільшого "нервового термінала" в мозку всіх ссавців, який обробляє звук.

Варто звернути увагу на те, що саме мутації в "чашечці Гельда" повʼязують з аутизмом та деякими когнітивними порушеннями.

Попри те, що ми зосередилися на конкретній частині мозку, відповідальній за слух, зібрана інформація може допомогти зрозуміти серйозні порушення розвитку, які виникають, коли мозок розвивається неправильно на ранньому етапі, — пояснюють дослідники. Поширити

Окрім того, наголошується, що результати аналізу стануть проривом до нових інноваційних стратегій відновлення та з'єднання пошкоджених нейронних ланцюгів, які постраждали від хвороб і травм на більш пізньому етапі життя.