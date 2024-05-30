Лікування аутизму та хвороби Альцгеймера. Вчені наблизилися до нового прориву

Науковці з США вирішили використати штучний інтелект і віртуальну реальність для створення мапи мозку людини. Ця ідея нарешті дасть можливість розкрити таємниці хвороби Альцгеймера, а також аутизму.
Що допоможе у боротьбі з аутизмом та хворобою Альцгеймера
Журналісти звертають увагу на те, що нейробіологи з університету Флориди вперше застосували ШІ для картування мозку, коли робили 3D-рендеринг мозку мишей.
Як вважають науковці, саме вказаний спосіб дасть можливість "розкрити таємниці" хвороби Альцгеймера, аутизму і пов'язаних з ними розладів.
Ба більше, може навіть йтися про удосконалення механізмів лікування черепно-мозкових травм.
З цією метою було використано віртуальну реальність (VR) та штучний інтелект. Саме вони допомогли створити візуальну хронологію подорожі мільярдів нейронів у мозку новонароджених мишей.
Як відбувалося нове дослідження мозку
Насамперед науковці сконцентрувалися на вивченні "чашечки Гельда" — найбільшого "нервового термінала" в мозку всіх ссавців, який обробляє звук.
Варто звернути увагу на те, що саме мутації в "чашечці Гельда" повʼязують з аутизмом та деякими когнітивними порушеннями.
Окрім того, наголошується, що результати аналізу стануть проривом до нових інноваційних стратегій відновлення та з'єднання пошкоджених нейронних ланцюгів, які постраждали від хвороб і травм на більш пізньому етапі життя.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-