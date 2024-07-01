Датские ученые нашли метод улучшить эффективность лечения рака

Исследователи из Орхусского университета совершили прорыв в борьбе с раком, обнаружив, что препарат 4-ОИ может значительно повысить эффективность борющегося с раком вирусного агента.

Что известно об открытии ученых из Дании

Как отмечается, это открытие может привести к новым методам лечения рака, ранее устойчивым к терапии.

Когда традиционные методы лечения рака неэффективны, врачи могут использовать вирусные агенты, специально разработанные для обнаружения и уничтожения раковых клеток. Эти агенты превращают опухоль в иммунологически «горячую» среду, делая ее более заметной для иммунной системы. Исследователи Орхусского университета нашли способ сделать вирусные агенты еще более эффективными, комбинируя вирус везикулярного стоматита (VSVD51) с препаратом-метаболитом 4-октил-итаконатом (4-OI). Поделиться

Доцент Дэвид Оланье пояснил, что сочетание вируса и препарата позволяет лечить рак, устойчивый к вирусным инфекциям. Это открытие особенно удивительно, поскольку 4-OI обычно оказывает противовирусное действие, но в этой комбинации он помогает вирусным агентам работать лучше.

Это сочетание создает уникальный провирусный эффект, который может оказать существенное влияние на лечение пациентов с трудноизлечимыми видами рака.

Новые результаты подчеркивают необходимость поиска различных методов лечения для разных форм рака. Рак — это не одно заболевание, а множество различных заболеваний, требующих индивидуальных подходов к лечению. Использование биологически активных вирусных агентов может изменить подход к лечению некоторых неизлечимых видов рака.

Какой следующий этап исследования

Следующим шагом исследовательской группы станет более широкое доклиническое тестирование комбинированного использования VSVD51 и 4-OI. Они планируют тестировать эту комбинацию на опухолях, давших метастазы, а также на жидких типах рака, таких как лимфомы.