Военные ВСУ смогут получить высокофункциональные протезы по упрощенной процедуре

В Украине изменили порядок получения военными высокофункциональных протезов — теперь не обязательно предварительно получать первоначальное протезирование.
Главные тезисы
- Изменения в порядке получения высокофункциональных протезов военными ВСУ обеспечивают быстрый доступ к инновационным изделиям.
- Правительство Украины упростило процедуру замены части протеза для военнослужащих, что позволяет им быстрее и удобнее получать необходимые устройства.
- Нововведения в системе получения протезов направлены на улучшение качества жизни защитников и участников боевых действий, поддерживая их в процессе реабилитации.
Военные ВСУ смогут поскорее получить высокофункциональные протезы
Соответствующие изменения в Порядок протезирования и ортезирования изделиями повышенной функциональности принял Кабинет Министров Украины.
Военные смогут быстрее получить высокофункциональный протез, если для этого получат рекомендацию мультидисциплинарной реабилитационной команды (МДРК), а также при высокой или двойной ампутации конечностей.
Ранее такие протезы, созданные на основе высоких технологий и использования инновационных материалов, можно было получить только через 12 месяцев после первичного протезирования.
Также правительство утвердило другие новшества в порядок протезирования изделиями высокой функциональности.
В частности, сократили срок эксплуатации протеза, который получают во время первичного протезирования и те бойцы, которые возвращаются в службу, можно использовать изделие до трех лет.
Кроме того, Кабмин вдвое увеличил норматив обеспечения бойцов вкладками для культей (остающихся после ампутации частей конечностей) верхних и нижних конечностей.
Также соответствующим решением Кабмин унормировал порядок внесения в Централизованный банк проблем с инвалидностью информации о высокофункциональных протезах, приобретенных за счет благотворительной или гуманитарной помощи.
Вдобавок к этим изменениям в Минсоцполитики повысили предельную стоимость высокофункциональных протезов для участников боевых действий. Теперь, в зависимости от уровня ампутации, предельная цена протеза верхней конечности достигает почти 4,3 млн гривен, а нижней конечности — до 3,8 млн гривен.
Там отметили, что также расширили перечень изделий повышенной функциональности, которые могут получить украинцы, пережившие тяжелые травмы. Речь идет о:
протез плеча с внешним источником энергии с электронным локтевым узлом;
протез после вычленения в плечевом суставе с внешним источником энергии с электронным локтевым узлом;
протез бедра модульного типа с коленным узлом Genium X3 с электронным управлением;
протез после вычленения в тазобедренном суставе модульного типа с коленным узлом Genium X3 с электронным управлением.
Ранее в Минсоцполитики заявили, что с начала 2024 года государство обеспечило протезно-ортопедическими изделиями около 10 тысяч украинцев, в том числе 2,5 тысяч военнослужащих.
Минсоцполитики упростило доступ к реабилитации
Министерство социальной политики Украины инициировало нововведения для поддержки ветеранов и военнослужащих. Они касаются пожизненной поддержки ветеранов, а также упрощения процедуры замены части протеза.
Таким образом, были внесены изменения в постановление №321, регулирующее обеспечение лиц с инвалидностью вспомогательными средствами реабилитации и гарантирующие пожизненное право на их получение для защитников, потерявших конечности.
Кроме того, было предусмотрено значительное упрощение процедуры замены части протеза.
Отмечается, что протезно-ортопедическое предприятие, получившее заявку на проведение ремонта средства реабилитации, будет обязано до формирования предварительного заказа составлять калькуляцию и загружать ее в электронное личное дело.
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