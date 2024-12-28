Военные ВСУ смогут получить высокофункциональные протезы по упрощенной процедуре

В Украине изменили порядок получения военными высокофункциональных протезов — теперь не обязательно предварительно получать первоначальное протезирование.

Военные ВСУ смогут поскорее получить высокофункциональные протезы

Соответствующие изменения в Порядок протезирования и ортезирования изделиями повышенной функциональности принял Кабинет Министров Украины.

Военные смогут быстрее получить высокофункциональный протез, если для этого получат рекомендацию мультидисциплинарной реабилитационной команды (МДРК), а также при высокой или двойной ампутации конечностей.

Ранее такие протезы, созданные на основе высоких технологий и использования инновационных материалов, можно было получить только через 12 месяцев после первичного протезирования.

Мы стремимся создать все необходимые условия, чтобы процесс получения протеза был максимально упрощен. Совершенствуя процедуру, обеспечивая возможность получать инновационные протезы, мы поддерживаем наших защитников и получивших сложные ранения защитников, — заявила министерша социальной политики Оксана Жолнович. Поделиться

Также правительство утвердило другие новшества в порядок протезирования изделиями высокой функциональности.

В частности, сократили срок эксплуатации протеза, который получают во время первичного протезирования и те бойцы, которые возвращаются в службу, можно использовать изделие до трех лет.

Кроме того, Кабмин вдвое увеличил норматив обеспечения бойцов вкладками для культей (остающихся после ампутации частей конечностей) верхних и нижних конечностей.

Также соответствующим решением Кабмин унормировал порядок внесения в Централизованный банк проблем с инвалидностью информации о высокофункциональных протезах, приобретенных за счет благотворительной или гуманитарной помощи.

В Минсоцполитики отметили, что в рамках нововведения сокращают перечень документов, протезно-ортопедические предприятия должны предоставить Фонду социальной защиты лиц с инвалидностью для предоставления военным высокофункционального протеза. Поделиться

Вдобавок к этим изменениям в Минсоцполитики повысили предельную стоимость высокофункциональных протезов для участников боевых действий. Теперь, в зависимости от уровня ампутации, предельная цена протеза верхней конечности достигает почти 4,3 млн гривен, а нижней конечности — до 3,8 млн гривен.

Там отметили, что также расширили перечень изделий повышенной функциональности, которые могут получить украинцы, пережившие тяжелые травмы. Речь идет о:

протез плеча с внешним источником энергии с электронным локтевым узлом;

протез после вычленения в плечевом суставе с внешним источником энергии с электронным локтевым узлом;

протез бедра модульного типа с коленным узлом Genium X3 с электронным управлением;

протез после вычленения в тазобедренном суставе модульного типа с коленным узлом Genium X3 с электронным управлением.

Ранее в Минсоцполитики заявили, что с начала 2024 года государство обеспечило протезно-ортопедическими изделиями около 10 тысяч украинцев, в том числе 2,5 тысяч военнослужащих.

Военный с протезом

Минсоцполитики упростило доступ к реабилитации

Министерство социальной политики Украины инициировало нововведения для поддержки ветеранов и военнослужащих. Они касаются пожизненной поддержки ветеранов, а также упрощения процедуры замены части протеза.

Таким образом, были внесены изменения в постановление №321, регулирующее обеспечение лиц с инвалидностью вспомогательными средствами реабилитации и гарантирующие пожизненное право на их получение для защитников, потерявших конечности.

Кроме того, было предусмотрено значительное упрощение процедуры замены части протеза.

Теперь, в случае если стоимость замены не превышает 15% предельной цены протеза (для военнослужащих с учетом трехкратного увеличения), для процедуры не требуется оформление заключения мультидисциплинарной реабилитационной команды, ВЛК, ЛКК или МСЭК. Достаточно решение комиссии протезно-ортопедического предприятия. Это значительно сократит время замены гильзы. Поделиться

Отмечается, что протезно-ортопедическое предприятие, получившее заявку на проведение ремонта средства реабилитации, будет обязано до формирования предварительного заказа составлять калькуляцию и загружать ее в электронное личное дело.