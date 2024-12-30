ВСУ уничтожили более 2 тыс солдат РФ, 7 танков и 22 бронемашины

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 2010 российских захватчиков, а по технике уничтожены:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.

На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошли две вражеские атаки в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск, обе атаки отбиты, противник успеха не имел.

На Купянском направлении в сутки произошло семь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки, Кучеровки и Лозовой.

На лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Грековка, Зеленая Роща, Платоновка, Первомайское, Надежда, Макеевка, Терны, Новосергеевка, Ямполевка, Ивановка и Белогоровка.

На Северском направлении за прошедшие сутки враг предпринял одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Золотаровки.

На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районе Временного Яра и в направлении Ступочек.