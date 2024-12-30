Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 787 940 военных.
Главные тезисы
- Украинские ВСУ уничтожили более 2 тыс. солдат РФ, 7 танков и 22 бронемашины с начала вторжения.
- За последние сутки было зафиксировано 186 боевых столкновений в разных направлениях, где враг попытался атаковать украинские позиции.
- Силы обороны успешно отразили атаки вражеских сил в районах Харьковского, Купянского, Лиманского, Северского, Краматорского, Торецкого, Покровского, Кураховского и Времевского направлений.
- Российская армия имеет большие потери, общее количество потерь уже составляет 787 940 военных с начала вторжения.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 2010 российских захватчиков, а по технике уничтожены:
танков — 9663 (+7) ед;
боевых бронированных машин — 20003 (+22) ед;
артиллерийских систем — 21494 (+44) ед;
РСЗО — 1256 ед.;
средства ПВО — 1032 ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21069 (+31) ед;
крылатые ракеты — 3003 ед.;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 32551 (+141) ед;
специальная техника — 3670 ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.
На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошли две вражеские атаки в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск, обе атаки отбиты, противник успеха не имел.
На Купянском направлении в сутки произошло семь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки, Кучеровки и Лозовой.
На лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Грековка, Зеленая Роща, Платоновка, Первомайское, Надежда, Макеевка, Терны, Новосергеевка, Ямполевка, Ивановка и Белогоровка.
На Северском направлении за прошедшие сутки враг предпринял одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Золотаровки.
На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районе Временного Яра и в направлении Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку от Щербиновки и Торецкая.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 20 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах населенных пунктов Украинка, Славянка, Петропавловка, Курахово и Дачное.
На Времивском направлении противник совершил 20 штурмов наших позиций неподалеку от населенных пунктов Константинопольское, Янтарное, Успеновка, Константинополь и Привольное. Привлекал для ударов в направлении бомбардировочную авиацию.
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