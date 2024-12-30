ВСУ уничтожили более 2 тыс солдат РФ, 7 танков и 22 бронемашины
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 2 тыс солдат РФ, 7 танков и 22 бронемашины

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 2 тыс солдат РФ, 7 танков и 22 бронемашины
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 787 940 военных.

Главные тезисы

  • Украинские ВСУ уничтожили более 2 тыс. солдат РФ, 7 танков и 22 бронемашины с начала вторжения.
  • За последние сутки было зафиксировано 186 боевых столкновений в разных направлениях, где враг попытался атаковать украинские позиции.
  • Силы обороны успешно отразили атаки вражеских сил в районах Харьковского, Купянского, Лиманского, Северского, Краматорского, Торецкого, Покровского, Кураховского и Времевского направлений.
  • Российская армия имеет большие потери, общее количество потерь уже составляет 787 940 военных с начала вторжения.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 2010 российских захватчиков, а по технике уничтожены:

  • танков — 9663 (+7) ед;

  • боевых бронированных машин — 20003 (+22) ед;

  • артиллерийских систем — 21494 (+44) ед;

  • РСЗО — 1256 ед.;

  • средства ПВО — 1032 ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 21069 (+31) ед;

  • крылатые ракеты — 3003 ед.;

  • корабли/катера — 28 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 32551 (+141) ед;

  • специальная техника — 3670 ед.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.

  • На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошли две вражеские атаки в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск, обе атаки отбиты, противник успеха не имел.

  • На Купянском направлении в сутки произошло семь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки, Кучеровки и Лозовой.

  • На лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Грековка, Зеленая Роща, Платоновка, Первомайское, Надежда, Макеевка, Терны, Новосергеевка, Ямполевка, Ивановка и Белогоровка.

  • На Северском направлении за прошедшие сутки враг предпринял одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Золотаровки.

  • На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районе Временного Яра и в направлении Ступочек.

  • На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку от Щербиновки и Торецкая.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Волково, Соленое, Новооленовка, Нововасиловка, Шевченко, Котлино и Ново.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 20 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах населенных пунктов Украинка, Славянка, Петропавловка, Курахово и Дачное.

  • На Времивском направлении противник совершил 20 штурмов наших позиций неподалеку от населенных пунктов Константинопольское, Янтарное, Успеновка, Константинополь и Привольное. Привлекал для ударов в направлении бомбардировочную авиацию.

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