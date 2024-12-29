ВСУ уничтожили более 1700 солдат РФ, 5 танков и 42 артсистемы

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 785 930 военных.
Главные тезисы
- Украинские ВСУ успешно уничтожили более 1700 солдат РФ, 5 танков и 42 артиллерийские системы.
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 785 930 военных.
- За последние сутки зафиксировано 158 боевых столкновений по разным направлениям, в частности на Харьковском, Купянском и Лиманском.
- Горячее вчера было на Покровском направлении, где враг пытался продвинуться в десять раз.
- Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении, где оккупанты пытались прорвать украинские оборонные рубежи более 20 раз.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1730 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9656 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 19 981 (+11) ед;
артиллерийских систем — 21 450 (+42) ед;
РСЗО — 1256 ед.;
средства ПВО — 1032 ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 21 038 (+25) ед;
крылатых ракет — 3003 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 32 410 (+82) ед;
специальной техники — 3670 (+2) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений.
На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.
На Купянском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районах Глушковки и Лозовой.
Количество боевых столкновений за сутки на Лиманском направлении достигло 21. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Первомайского, Надежды, Твердохлебового, Тернов, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки.
За прошедшие сутки на Краматорском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Ступочек и Временного Яра.
Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населённых пунктов Торецк и Щербиновка.
Силы обороны продолжают сдерживать неприятеля на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Петропавловка, Украинка, Курахово и Дачное, оккупанты 22 раза пытались прорвать украинские оборонные рубежи.
Захватчики 15 раз атаковали в районах населенных пунктов Константинопольское, Большая Новоселка, Времивка и Янтарное на Времивском направлении.
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