ВСУ уничтожили более 1700 солдат РФ, 5 танков и 42 артсистемы

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1730 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений.

На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.

На Купянском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районах Глушковки и Лозовой.

Количество боевых столкновений за сутки на Лиманском направлении достигло 21. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Первомайского, Надежды, Твердохлебового, Тернов, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Ступочек и Временного Яра.