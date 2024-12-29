ВСУ уничтожили более 1700 солдат РФ, 5 танков и 42 артсистемы
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1700 солдат РФ, 5 танков и 42 артсистемы

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1700 солдат РФ, 5 танков и 42 артсистемы
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 785 930 военных.

Главные тезисы

  • Украинские ВСУ успешно уничтожили более 1700 солдат РФ, 5 танков и 42 артиллерийские системы.
  • Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 785 930 военных.
  • За последние сутки зафиксировано 158 боевых столкновений по разным направлениям, в частности на Харьковском, Купянском и Лиманском.
  • Горячее вчера было на Покровском направлении, где враг пытался продвинуться в десять раз.
  • Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении, где оккупанты пытались прорвать украинские оборонные рубежи более 20 раз.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1730 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9656 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 19 981 (+11) ед;

  • артиллерийских систем — 21 450 (+42) ед;

  • РСЗО — 1256 ед.;

  • средства ПВО — 1032 ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 21 038 (+25) ед;

  • крылатых ракет — 3003 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 32 410 (+82) ед;

  • специальной техники — 3670 (+2) ед.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений.

  • На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.

  • На Купянском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районах Глушковки и Лозовой.

  • Количество боевых столкновений за сутки на Лиманском направлении достигло 21. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Первомайского, Надежды, Твердохлебового, Тернов, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки.

  • За прошедшие сутки на Краматорском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Ступочек и Временного Яра.

  • Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населённых пунктов Торецк и Щербиновка.

Горячее вчера было на Покровском направлении, 54 атаки отбиты нашими защитниками. Враг пытался продвинуться неподалеку от населенных пунктов Зеленое Поле, Калиново, Успеновка, Волково, Новоезаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Покровск, Новый Труд, Первое Мая и Шевченко.

  • Силы обороны продолжают сдерживать неприятеля на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Петропавловка, Украинка, Курахово и Дачное, оккупанты 22 раза пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

  • Захватчики 15 раз атаковали в районах населенных пунктов Константинопольское, Большая Новоселка, Времивка и Янтарное на Времивском направлении.

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