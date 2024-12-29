ЗСУ знищили понад 1700 солдатів РФ, 5 танків та 42 артсистеми

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 785 930 військових.
Головні тези:
- Українські ЗСУ успішно знищили понад 1700 солдатів РФ, 5 танків та 42 артилерійські системи.
- Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 785 930 військових.
- За останню добу зафіксовано 158 бойових зіткнень на різних напрямках, зокрема на Харківському, Куп'янському та Лиманському.
- Найгарячіше вчора було на Покровському напрямку, де ворог намагався просунутись вдесятеро.
- Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку, де окупанти намагалися прорвати українські оборонні рубежі більше 20 разів.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1730 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9656 (+5) од.;
бойових броньованих машин — 19 981 (+11) од.;
артилерійських систем — 21 450 (+42) од.;
РСЗВ — 1256 од.;
засоби ППО — 1032 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 21 038 (+25) од.;
крилатих ракет — 3003 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 32 410 (+82) од.;
спеціальної техніки — 3670 (+2) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку минулої доби відбулося три бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районах Глушківки та Лозової.
Кількість бойових зіткнень за добу на Лиманському напрямку досягла 21. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Першотравневого, Надії, Твердохлібового, Тернів, Копанок, Новоєгорівки, Новоплатонівки та Макіївки.
Минулої доби на Краматорському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих спроб просунутись вперед поблизу Ступочок та Часового Яру.
Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка.
Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Петропавлівка, Українка, Курахове та Дачне, окупанти 22 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
Загарбники 15 разів атакували в районах населених пунктів Костянтинопільське, Велика Новосілка, Времівка та Янтарне на Времівському напрямку.
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