ЗСУ знищили понад 1700 солдатів РФ, 5 танків та 42 артсистеми

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1730 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку минулої доби відбулося три бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районах Глушківки та Лозової.

Кількість бойових зіткнень за добу на Лиманському напрямку досягла 21. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Першотравневого, Надії, Твердохлібового, Тернів, Копанок, Новоєгорівки, Новоплатонівки та Макіївки.

Минулої доби на Краматорському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих спроб просунутись вперед поблизу Ступочок та Часового Яру.