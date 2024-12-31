ВСУ уничтожили за сутки более 1600 солдат РФ и 34 артсистемы

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 789 550 военных.
Главные тезисы
- Украинские ВСУ уничтожили в сутки более 1600 солдат РФ и 34 артсистемы, продолжая успешные операции на фронте.
- Общее количество потерь русской армии с начала вторжения достигло поразительной цифры в 789 550 военных.
- За последние сутки зафиксировано 168 боевых столкновений на разных направлениях фронта, что свидетельствует об активности и готовности украинских сил обороны.
- Оккупанты пытались атаковать во многих районах, однако ВСУ успешно отразили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора.
- Ситуация на фронте остается напряженной, однако украинские военные продолжают отстаивать свои позиции и одерживать победы в борьбе с российским вторжением.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1610 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9668 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 20 030 (+27) ед;
артиллерийских систем — 21 528 (+34) ед;
РСЗО — 1256 ед.;
средства ПВО — 1032 ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 081 (+12) ед;
крылатых ракет — 3003 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 32 626 (+75) ед;
специальной техники — 3671 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений.
На Купянском направлении в сутки произошло 16 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызового.
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза.
Враг однажды штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районе Белогоровки на Северском направлении.
На Краматорском направлении оккупанты 12 раз атаковали в районах Временного Яра и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 21 атаку. Основные усилия враг прикладывал в районах Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово.
На Времивском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций неподалеку от Янтарного, Успеновки, Времовки и в направлении Константинополя и Новоселки.
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