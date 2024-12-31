ВСУ уничтожили за сутки более 1600 солдат РФ и 34 артсистемы
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили за сутки более 1600 солдат РФ и 34 артсистемы

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили за сутки более 1600 солдат РФ и 34 артсистемы
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 789 550 военных.

Главные тезисы

  • Украинские ВСУ уничтожили в сутки более 1600 солдат РФ и 34 артсистемы, продолжая успешные операции на фронте.
  • Общее количество потерь русской армии с начала вторжения достигло поразительной цифры в 789 550 военных.
  • За последние сутки зафиксировано 168 боевых столкновений на разных направлениях фронта, что свидетельствует об активности и готовности украинских сил обороны.
  • Оккупанты пытались атаковать во многих районах, однако ВСУ успешно отразили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора.
  • Ситуация на фронте остается напряженной, однако украинские военные продолжают отстаивать свои позиции и одерживать победы в борьбе с российским вторжением.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1610 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9668 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 20 030 (+27) ед;

  • артиллерийских систем — 21 528 (+34) ед;

  • РСЗО — 1256 ед.;

  • средства ПВО — 1032 ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 081 (+12) ед;

  • крылатых ракет — 3003 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 32 626 (+75) ед;

  • специальной техники — 3671 (+1) ед.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении в сутки произошло 16 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызового.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза.

  • Враг однажды штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районе Белогоровки на Северском направлении.

  • На Краматорском направлении оккупанты 12 раз атаковали в районах Временного Яра и Ступочек.

  • На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Даченское, Новый Труд, Шевченко, Волково, Новооленовка и Новоезаветовка.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 21 атаку. Основные усилия враг прикладывал в районах Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово.

  • На Времивском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций неподалеку от Янтарного, Успеновки, Времовки и в направлении Константинополя и Новоселки.

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