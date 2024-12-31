Силы ПВО уничтожили 6 ракет и 16 дронов во время массированной атаки РФ

Ночью 30 и 31 декабря российские захватчики атаковали украинские города и села большим количеством ракет и дронов, однако благодаря слаженной работе ПВО большинство из них не достигли своих целей.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины смогли сбить одну аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал".
- 24 беспилотника-имитатора разных типов локационно потеряны (без негативных последствий).
- В результате российской атаки есть попадание баллистики на Сумщине и Киевщине.
Атака РФ на Украину 30-31 декабря — все подробности
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новое вражеское нападение началось еще в 20:30 30 декабря.
В этот раз армия РФ использовала 61 средство воздушного нападения:
6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области.;
1 аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" из истребителя МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области.
6 управляемых авиационных ракет Х-69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской области;
8 крылатых ракет Х-22 из самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства Тульской области;
40 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов других типов по направлениям Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово — Россия.
Силы ПВО Украины отчитались о результатах своей работы
Благодаря успешной боевой работе подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп Сил обороны смогли уничтожить:
1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
5 управляемых авиационных ракет Х-69;
16 ударных БпЛА типа «Shahed», еще 24 беспилотника-имитатора разных типов локационно потеряны (без негативных последствий)
Кроме того, указано, что в результате российской атаки есть попадание баллистики на Сумщине и Киевщине.
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