Силы ПВО уничтожили 6 ракет и 16 дронов во время массированной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 6 ракет и 16 дронов во время массированной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Ночью 30 и 31 декабря российские захватчики атаковали украинские города и села большим количеством ракет и дронов, однако благодаря слаженной работе ПВО большинство из них не достигли своих целей.

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины смогли сбить одну аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал".
  • 24 беспилотника-имитатора разных типов локационно потеряны (без негативных последствий).
  • В результате российской атаки есть попадание баллистики на Сумщине и Киевщине.

Атака РФ на Украину 30-31 декабря — все подробности

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новое вражеское нападение началось еще в 20:30 30 декабря.

В этот раз армия РФ использовала 61 средство воздушного нападения:

  • 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области.;

  • 1 аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" из истребителя МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области.

  • 6 управляемых авиационных ракет Х-69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской области;

  • 8 крылатых ракет Х-22 из самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства Тульской области;

  • 40 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов других типов по направлениям Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово — Россия.

Фото: facebook.com/kpszsu

Силы ПВО Украины отчитались о результатах своей работы

Благодаря успешной боевой работе подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп Сил обороны смогли уничтожить:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

  • 5 управляемых авиационных ракет Х-69;

  • 16 ударных БпЛА типа «Shahed», еще 24 беспилотника-имитатора разных типов локационно потеряны (без негативных последствий)

Кроме того, указано, что в результате российской атаки есть попадание баллистики на Сумщине и Киевщине.

Несмотря на новогоднее настроение, призываем граждан не игнорировать воздушную тревогу. Берегите себя и своих родных! Держим строй! Вместе к победе! — подчеркивают воздушные силы ВСУ.

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