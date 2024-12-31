Бойцы ССО выбили войска РФ и КНДР из села на Курщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ССО выбили войска РФ и КНДР из села на Курщине — видео

ССО
Бойцы ССО выбили войска РФ и КНДР из села на Курщине — видео
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Рейнджеры 6-го полка Сил специальных операций ВСУ совершили наступательные действия. В результате операции наши бойцы заняли один из населенных пунктов в Курской области России.

Главные тезисы

  • Бойцы ССО совершили наступательные действия на Курщине, отразив деревню от русских войск и военных Северной Кореи.
  • Украинская артиллерия выполнила предварительные удары перед штурмом, нанося удары по позициям противника.
  • Новый "хлопок" на Курщине остается обсуждаемой темой, информация о пострадавших и разрушениях пока не подтверждена.
  • Местные жители обнародовали видео с масштабными разрушениями и пожаром, что подтверждает последствия конфликта в регионе.

ССО отбили деревню на Курщине у россиян и северокорейцев

Перед штурмом украинская артиллерия осуществила подготовку, нанеся удары по позициям противника.

После этого воины ССО вошли в село, отбили его и провели зачистку в рамках специальных действий в этом районе.

Село держали российские войска, а также военные подразделения Северной Кореи, отметили в ССО.

Что известно о новом "хлопке" на Курщине

Во Льгове в Курщине несколько прилетело по скоплению российских военных, — написал Андрей Коваленко.

Местные власти не скрывают, что в регионе произошел новый "хлопок", однако пока не спешит раскрывать детали.

Так, новый ставленник Кремля на Курщине Александр Хинтштейн официально подтвердил удар по Льгову.

Он также начал уверять, что пока данных о пострадавших и "значительных разрушениях" не поступало.

На месте работают аварийные и коммунальные службы. Держу ситуацию под контролем, — заявил приспешник Путина.

Местные жители уже обнародовали в сети видео с последствиями прилета, на котором видно, что "значительные разрушения" есть. В роликах можно увидеть масштабный пожар и повреждение одного из зданий.

Кроме того, голос за кадром говорит, что "ребята все в бункере, много человек".

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