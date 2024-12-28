Солдаты КНДР все чаще накладывают на себя руки на Курщине — известна причина
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты КНДР все чаще накладывают на себя руки на Курщине — известна причина

The White House
солдаты КНДР
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Оккупанты из Северной Кореи, которые воюют против Украины в рядах армии РФ, накладывают на себя руки, чтобы не попасть в плен к украинским Силам обороны. Это они делают под давлением российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Представитель Белого дома подтвердил, что российские и северокорейские диктаторы рассматривают солдат КНДР как расходный материал.
  • Владимир Зеленский недавно сообщил, что количество раненых и погибших северокорейских оккупантов на Курщине достигло уже 3 тысяч человек.
  • Существует угроза отправки дополнительных сил и техники от Северной Кореи в РФ.

Солдаты КНДР стали для России расходным материалом

С заявлением по этому поводу выступил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, российский и северокорейский диктаторы — Владимир Путин и Ким Чен Ын — рассматривают солдат КНДР как "расходный материал" и отдают им приказы о "безнадежных атаках на украинскую оборону".

Кирби обращает внимание на то, что эти военные "зозомбированы" и настаивают на атаках даже тогда, когда понятно, что они тщетны.

У нас также есть сообщение о том, что северокорейские солдаты накладывают на себя руки, а не сдаются в плен украинским силам, вероятно, из-за страха репрессий против их семей в Северной Корее в случае, если они попадут в плен.

Джон Кирби

Джон Кирби

Представитель Белого дома

По его словам, несмотря на все вещи, которые российские военные дают этим военным — "будь то винтовки, боеприпасы, артиллерию, рюкзаки, что бы они там ни делали", — Джон Кирби питает надежду, что они дают этим командирам большое количество мешков для трупов, потому что "они точно пригодятся".

Зеленский озвучил потери КНДР в Курской области

Согласно данным главы государства Владимира Зеленского, количество уничтоженных и раненых северокорейских оккупантов на Курщине уже превысило 3 тысячи человек.

Президент Украины подчеркнул, что во время заседания 23 декабря он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по поводу ситуации на поле боя в Украине, а также в Курской области РФ.

Владимир Зеленский предупредил, что существует угроза направления дополнительного количества солдат и военной техники российской армии от Северной Кореи.

Будут наши ощутимые ответы на это. Сейчас, по предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине превышает уже 3 тысячи человек.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он также напомнил, что передача солдатами КНДР опыта современной войны и распространения военных технологий из России — это глобальная угроза.

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