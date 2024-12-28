Солдати КНДР дедалі частіше накладають на себе руки на Курщині — відома причина

щоб не потрапити у полон до українських Сил оборони. Це вони роблять під тиском російських загарбників.

Окупанти з Північної Кореї, які воюють проти України у лавах армії РФ, накладають на себе руки,

Солдати КНДР стали для Росії розхідним матеріалом

З заявою з цього приводу виступив представник Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, російський та північнокорейський диктатори — Володимир Путін та Кім Чен Ин — розглядають солдатів КНДР як "розхідний матеріал" та віддають їм накази про "безнадійні атаки на українську оборону".

Кірбі звертає увагу на те, що ці військові "зазомбовані" та наполягають на атаках навіть тоді, коли зрозуміло, що вони марні.

Ми також маємо повідомлення про те, що північнокорейські солдати накладають на себе руки, а не здаються в полон українським силам, ймовірно, через страх репресій проти їхніх сімей у Північній Кореї у випадку, якщо вони потраплять у полон. Джон Кірбі Представник Білого дому

За його словами, попри всі речі, які російські військові дають цим військовим — "чи то гвинтівки, боєприпаси, артилерію, рюкзаки, що б вони там не робили", — Джон Кірбі плекає надію, що вони дають цим командирам велику кількість мішків для трупів, тому що "вони точно знадобляться".

Зеленський озвучив втрати КНДР у Курській області

Згідно з даними глави держави Володимира Зеленського, кількість знищених та поранених північнокорейських окупантів на Курщині уже перевищила 3 тисячі осіб.

Президент України наголосив, що під час засідання 23 грудня він заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського стосовно ситуації на полі бою в Україні, а також у Курській області РФ.

Володимир Зеленський попередив, що існує загроза направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї.

Будуть наші відчутні відповіді на це. Зараз, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тисячі осіб. Володимир Зеленський Президент України

Він також нагадав, що передання солдатами КНДР досвіду сучасної війни та поширення військових технології з Росії — це глобальна загроза.