Бійці ССО вибили війська РФ та КНДР із села на Курщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ССО вибили війська РФ та КНДР із села на Курщині — відео

ССО
Бійці ССО вибили війська РФ та КНДР із села на Курщині — відео

Рейнджери 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ провели наступальні дії. Внаслідок операції наші бійці зайняли один із населених пунктів у Курській області Росії.

Головні тези:

  • Бійці ССО здійснили наступальні дії на Курщині, відбивши село від російських військ та військових Північної Кореї.
  • Українська артилерія виконала підготовчі удари перед штурмом, наносячи удари по позиціях противника.
  • Новий "бавовня" на Курщині залишається обговорюваною темою, інформація про постраждалих та руйнування поки не підтверджена.
  • Місцеві мешканці оприлюднили відео з масштабними руйнуваннями та пожежею, що підтверджує наслідки конфлікту в регіоні.

ССО відбили село на Курщині у росіян і північнокорейців

Перед штурмом українська артилерія здійснила підготовку, завдавши ударів по позиціях противника.

Після цього воїни ССО увійшли до села, відбили його та провели зачистку в межах спеціальних дій у цьому районі.

Село тримали російські війська, а також військові підрозділи Північної Кореї, — зазначили у ССО.

Що відомо про нову “бавовну” на Курщині

У Льгові на Курщині дещо прилетіло по скупченню російських військових, — написав Андрій Коваленко.

Місцева влада не приховує, що в регіоні сталася нова “бавовна”, однак поки не поспішає розкривати деталі.

Так, новий ставленик Кремля на Курщині Олександр Хінтштейн офіційно підтвердив удар по Льгову.

Він також почав запевняти, що поки даних про постраждалих та "значні руйнування" не надходило.

На місці працюють аварійні та комунальні служби. Тримаю ситуацію під контролем, — заявив поплічник Путіна.

Місцеві мешканці уже оприлюднили у мережі відео з наслідками прильоту, на якому видно, що "значні руйнування" усе ж таки є. У роликах можна побачити масштабну пожежу та пошкодження однієї з будівель.

Окрім того, голос за кадром каже, що "рєбята всє в бункєрє, много чєловєк".

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Категорія
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