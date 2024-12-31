Уже майже 5 місяців Сили оборони України продовжують контрнаступ у Курській області Росії - на території ворога. Аналітик Forbes Девід Акс пояснив, чому армії РФ досі не вдалося повернути під контроль усі свої землі.

ЗСУ використовують вкрай ефективну тактику

Девід Акс звертає увагу на те, що потужні удари Сили оборони України по російському Льгову дають відповідь на запитання про те, чому 50-тисячне вороже угруповання разом із солдатами КНДР досі не змогли вибити 20 тисяч українців із Курської області.

На переконання аналітика, провали армії РФ на Курщині- це не лише наслідок її власної некомпетентності.

Ці невдачі також є наслідком успішної кампанії глибоких ударів українських сил. Українці б'ють по російських штурмових групах мінами, безпілотниками та артилерією, доки росіяни наступають на українські позиції, — і вони також порушують російську логістику, підкріплення та командування, вражаючи їх ракетами з відстані в десятки миль, наголосив Девід Акс. Поширити

Іноземний аналітик також попередив, що головна небезпека для Сил оборони України полягає в тому, що їхні найкращі боєприпаси для глибоких ударів, як і раніше, надходять зі США, Великої Британії та Франції.

Попри те, що британська і французька допомога має тривати, американська допомога перебуває під загрозою.

Що відомо про удар ЗСУ по Курщині 30 грудня

Ввечері Сили оборони України атакували скупчення російських загарбників у Курській області РФ.

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

У Льгові на Курщині дещо прилетіло по скупченню російських військових, — написав Андрій Коваленко. Поширити

Новий ставленик Кремля на Курщині Олександр Хінтштейн офіційно підтвердив удар по Льгову. За словами останнього, даних про постраждалих та "значні руйнування" не надходило.

Однак місцеві мешканці уже оприлюднили у мережі відео з наслідками прильоту, на якому видно, що "значні руйнування" усе ж таки є. У роликах можна побачити масштабну пожежу та пошкодження однієї з будівель.