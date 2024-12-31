Ми впораємося. Туск анонсував "позитивні прориви" у 2025 році

Прем’єр Польщі Дональд Туск публічно пообіцяв, що наступний рік принесе "позитивні прориви". З такою заявою він виступив під час останнього у 2024 році засіданні уряду.

Туск вірить, що 2025 стане роком змін

Як зазначив прем’єр-міністр, він щиро вдячний польському народу за терпіння.

Він також додав, що зараз настав час для ухвалення складних рішень, “які мають більше спільного з ремонтом, ніж з будівництвом нового будинку”.

Дональд Туск наголосив, що останні години цього року показали, з якими проблемами зіткнулася Польща "після багатьох років правового безладу".

За його словами, уряд взяв на себе відповідальність за те, що сталося в 2024 році, але також і за те, що станеться в наступні роки.

Я хотів би сказати всім присутнім у цьому залі і всім у Польщі, що 2025 рік буде роком позитивних проривів... Ми…будемо нести відповідальність за Європу на наших плечах, на польських плечах, протягом перших шести місяців. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

З якими викликами може стикнутися Польща

Дональд Туск звертає увагу на те, що у першій половині 2025 року у країні триватиме президентська кампанія.

Ми ще застрягнемо, принаймні до липня, в цій системі права і беззаконня одночасно, але ми впораємося, — наголосив прем'єр. Поширити

На його переконання, наступний рік буде вкрай важливим для польської безпеки.

На цьому тлі Дональд Туска нагадав про плани зміцнення безпеки в Балтійському морі у співпраці з силами НАТО.

У 2025 році Польща буде сильною, як ніколи раніше в своїй сучасній історії. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

До слова, нещодавно очільник польського уряду натякнув, що під час головування його країни в Раді Євросоюзу можуть відбутися знакові події щодо війни і повернення миру в Україну.