Ми впораємося. Туск анонсував "позитивні прориви" у 2025 році

Прем’єр Польщі Дональд Туск публічно пообіцяв, що наступний рік принесе "позитивні прориви". З такою заявою він виступив під час останнього у 2024 році засіданні уряду.
Головні тези:
- Прем'єр Польщі Дональд Туск переконаний, що наступний рік стане доленосним.
- На цьому тлі Польща може стикнутися з викликами президентської кампанії.
- Дональд Туск планує зміцнення безпеки у Балтійському морі спільно з НАТО.
Туск вірить, що 2025 стане роком змін
Як зазначив прем’єр-міністр, він щиро вдячний польському народу за терпіння.
Він також додав, що зараз настав час для ухвалення складних рішень, “які мають більше спільного з ремонтом, ніж з будівництвом нового будинку”.
Дональд Туск наголосив, що останні години цього року показали, з якими проблемами зіткнулася Польща "після багатьох років правового безладу".
За його словами, уряд взяв на себе відповідальність за те, що сталося в 2024 році, але також і за те, що станеться в наступні роки.
З якими викликами може стикнутися Польща
Дональд Туск звертає увагу на те, що у першій половині 2025 року у країні триватиме президентська кампанія.
На його переконання, наступний рік буде вкрай важливим для польської безпеки.
На цьому тлі Дональд Туска нагадав про плани зміцнення безпеки в Балтійському морі у співпраці з силами НАТО.
До слова, нещодавно очільник польського уряду натякнув, що під час головування його країни в Раді Євросоюзу можуть відбутися знакові події щодо війни і повернення миру в Україну.
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