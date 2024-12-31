Ми впораємося. Туск анонсував "позитивні прориви" у 2025 році
Категорія
Політика
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Ми впораємося. Туск анонсував "позитивні прориви" у 2025 році

Туск
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Джерело:  Polsat News

Прем’єр Польщі Дональд Туск публічно пообіцяв, що наступний рік принесе "позитивні прориви". З такою заявою він виступив під час останнього у 2024 році засіданні уряду.

Головні тези:

  • Прем'єр Польщі Дональд Туск переконаний, що наступний рік стане доленосним.
  • На цьому тлі Польща може стикнутися з викликами президентської кампанії.
  • Дональд Туск планує зміцнення безпеки у Балтійському морі спільно з НАТО.

Туск вірить, що 2025 стане роком змін

Як зазначив прем’єр-міністр, він щиро вдячний польському народу за терпіння.

Він також додав, що зараз настав час для ухвалення складних рішень, “які мають більше спільного з ремонтом, ніж з будівництвом нового будинку”.

Дональд Туск наголосив, що останні години цього року показали, з якими проблемами зіткнулася Польща "після багатьох років правового безладу".

За його словами, уряд взяв на себе відповідальність за те, що сталося в 2024 році, але також і за те, що станеться в наступні роки.

Я хотів би сказати всім присутнім у цьому залі і всім у Польщі, що 2025 рік буде роком позитивних проривів... Ми…будемо нести відповідальність за Європу на наших плечах, на польських плечах, протягом перших шести місяців.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі

З якими викликами може стикнутися Польща

Дональд Туск звертає увагу на те, що у першій половині 2025 року у країні триватиме президентська кампанія.

Ми ще застрягнемо, принаймні до липня, в цій системі права і беззаконня одночасно, але ми впораємося, — наголосив прем'єр.

На його переконання, наступний рік буде вкрай важливим для польської безпеки.

На цьому тлі Дональд Туска нагадав про плани зміцнення безпеки в Балтійському морі у співпраці з силами НАТО.

У 2025 році Польща буде сильною, як ніколи раніше в своїй сучасній історії.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі

До слова, нещодавно очільник польського уряду натякнув, що під час головування його країни в Раді Євросоюзу можуть відбутися знакові події щодо війни і повернення миру в Україну.

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