Туск роз'яснив позицію Польщі щодо відправки військ в Україну

Рішення Польщі щодо відправки своїх військ на територію України прийматиметься виключно у Варшаві, але наразі такий крок не планується. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Польща не збирається відправляти війська в Україну

Туск провів брифінг разом з президентом Франції Еммануелем Макроном у Варшаві 12 грудня.

Я також хочу покласти край спекуляціям про потенційну присутність військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемир'я, припинення вогню або миру. Рішення щодо дій Польщі ухвалюватимуться у Варшаві і тільки у Варшаві. Ми поки що не плануємо таких дій. Дональд Туск Прем'єр-міністр Польщі

Які країни можуть відправити війська до України

Ще наприкінці лютого Макрон заявив, що не виключає, що європейські держави надішлють війська в Україну. Водночас він попередив, що наразі союзники Києва не мають консенсусу в цьому питанні.

Зрештою, були й ті, хто погодився розглянути таку можливість, а саме Канада, Латвія, Литва й Естонія. Також уточнювалось, що мова не йде про безпосередню відправку для участі в бойових діях.

Під час сьогоднішнього візиту Макрона до Польщі Україна буде головним питанням порядку денного. У тому ж числі обговорюватиметься питання введення європейських військ на територію країни у разі припинення вогню та укладення мирної угоди між Києвом та Москвою.