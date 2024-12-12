Туск роз'яснив позицію Польщі щодо відправки військ в Україну

Рішення Польщі щодо відправки своїх військ на територію України прийматиметься виключно у Варшаві, але наразі такий крок не планується. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Головні тези:
- Польща не має наміру відправляти свої війська на територію України зараз або найближчим часом, підтвердив прем'єр-міністр Туск.
- Європейські держави, зокрема Канада, Латвія, Литва й Естонія, розглядали можливість відправлення військ до України, але поки немає консенсусу щодо цього питання.
- У разі припинення вогню та укладення мирної угоди між Києвом та Москвою обговорюється можливість введення європейських військ до України.
- За останні місяці відбувалися перемовини щодо можливості відправлення військ в Україну, проте Польща тоді не розглядалася серед країн, готових до цього кроку.
- Питання військової допомоги та присутності міжнародних військ в Україні є одним із центральних на обговоренні під час візиту президента Франції до Польщі.
Польща не збирається відправляти війська в Україну
Туск провів брифінг разом з президентом Франції Еммануелем Макроном у Варшаві 12 грудня.
Які країни можуть відправити війська до України
Ще наприкінці лютого Макрон заявив, що не виключає, що європейські держави надішлють війська в Україну. Водночас він попередив, що наразі союзники Києва не мають консенсусу в цьому питанні.
Зрештою, були й ті, хто погодився розглянути таку можливість, а саме Канада, Латвія, Литва й Естонія. Також уточнювалось, що мова не йде про безпосередню відправку для участі в бойових діях.
Під час сьогоднішнього візиту Макрона до Польщі Україна буде головним питанням порядку денного. У тому ж числі обговорюватиметься питання введення європейських військ на територію країни у разі припинення вогню та укладення мирної угоди між Києвом та Москвою.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-