Туск роз'яснив позицію Польщі щодо відправки військ в Україну
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Туск роз'яснив позицію Польщі щодо відправки військ в Україну

Туск
Джерело:  Sky News

Рішення Польщі щодо відправки своїх військ на територію України прийматиметься виключно у Варшаві, але наразі такий крок не планується. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Головні тези:

  • Польща не має наміру відправляти свої війська на територію України зараз або найближчим часом, підтвердив прем'єр-міністр Туск.
  • Європейські держави, зокрема Канада, Латвія, Литва й Естонія, розглядали можливість відправлення військ до України, але поки немає консенсусу щодо цього питання.
  • У разі припинення вогню та укладення мирної угоди між Києвом та Москвою обговорюється можливість введення європейських військ до України.
  • За останні місяці відбувалися перемовини щодо можливості відправлення військ в Україну, проте Польща тоді не розглядалася серед країн, готових до цього кроку.
  • Питання військової допомоги та присутності міжнародних військ в Україні є одним із центральних на обговоренні під час візиту президента Франції до Польщі.

Польща не збирається відправляти війська в Україну

Туск провів брифінг разом з президентом Франції Еммануелем Макроном у Варшаві 12 грудня.

Я також хочу покласти край спекуляціям про потенційну присутність військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемир'я, припинення вогню або миру. Рішення щодо дій Польщі ухвалюватимуться у Варшаві і тільки у Варшаві. Ми поки що не плануємо таких дій.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі

Які країни можуть відправити війська до України

Ще наприкінці лютого Макрон заявив, що не виключає, що європейські держави надішлють війська в Україну. Водночас він попередив, що наразі союзники Києва не мають консенсусу в цьому питанні.

Зрештою, були й ті, хто погодився розглянути таку можливість, а саме Канада, Латвія, Литва й Естонія. Також уточнювалось, що мова не йде про безпосередню відправку для участі в бойових діях.

Під час сьогоднішнього візиту Макрона до Польщі Україна буде головним питанням порядку денного. У тому ж числі обговорюватиметься питання введення європейських військ на територію країни у разі припинення вогню та укладення мирної угоди між Києвом та Москвою.

П'ятеро європейських дипломатів сказали журналістам, що Париж та Лондон обговорювали перспективу відправки військ в Україну ще минулого місяця, а українська сторона проводила подібні перемовини з країнами Балтії та Скандинавії. Співрозмовники зазначили, що тоді Варшава не входила до списку країн, які готові направити військовий контингент.

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