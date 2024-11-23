Партія Туска визначилася з кандидатом на вибори президента у Польщі

Кандидатом у президенти Польщі від керівної партії "Громадянська коаліція" став мер Варшави Рафал Тшасковський. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск.
Головні тези:
- Рафал Тшасковський став кандидатом в президенти Польщі від партії “Громадянська коаліція” після переможного результату у внутрішньопартійних виборах.
- Після оголошення результатів праймеріз Тшасковський заявив про свій сильний мандат та рішучість перемогти у виборах президента.
- Партія “Громадянська платформа” підтримує кандидатуру Рафала Тшасковського в президенти Польщі, планується презентація його програми 7 грудня.
Тшасковський балотуватиметься в президенти Польщі
За результатами праймеріз Тшасковський отримав 74,75% голосів, водночас його конкурент, міністр закордонних справ Радослав Сікорський здобув 25,25%.
Своєю чергою Сікорський закликав усіх, хто голосував за нього на праймеріз, "беззастережно підтримати Рафала Тшасковського".
Також, за даними медіа, кандидат у президенти від "Громадянської коаліції" має представити свою програму 7 грудня в Сілезії.
Рафал Тшасковський: що відомо
Рафал Тшасковський народився у 1972 році, є польським політиком та політологом, доктор гуманітарних наук, фахівець у галузі європейських справ. У 2009-2013 був депутатом Європарламенту.
28 червня 2020 року у першому турі набрав 30,34% голосів і вийшов до другого туру разом з Анджеєм Дудою (43,67%), де поступився чинному президенту Анджею Дуді з перевагою менш як 2%.
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