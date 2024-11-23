Партія Туска визначилася з кандидатом на вибори президента у Польщі

Кандидатом у президенти Польщі від керівної партії "Громадянська коаліція" став мер Варшави Рафал Тшасковський. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск.

Тшасковський балотуватиметься в президенти Польщі

За результатами праймеріз Тшасковський отримав 74,75% голосів, водночас його конкурент, міністр закордонних справ Радослав Сікорський здобув 25,25%.

Я переконаний, що ми вийдемо з праймеріз сильнішими, і я маю дуже сильний мандат і багато енергії, рішучості та сміливості, щоб перемогти "Право і справедливість", — сказав Тшасковський одразу після оголошення результатів праймеріз. Рафал Тшасковський Мер Варшави

Своєю чергою Сікорський закликав усіх, хто голосував за нього на праймеріз, "беззастережно підтримати Рафала Тшасковського".

Також, за даними медіа, кандидат у президенти від "Громадянської коаліції" має представити свою програму 7 грудня в Сілезії.

Рафал Тшасковський: що відомо

Рафал Тшасковський народився у 1972 році, є польським політиком та політологом, доктор гуманітарних наук, фахівець у галузі європейських справ. У 2009-2013 був депутатом Європарламенту.

Згодом працював на різних посадах у польському уряді, був депутатом Сейму. З 2018 року — мер Варшави. З 2020 року — віцеголова партії "Громадянська платформа". 15 травня 2020 був обраний кандидатом у президенти Польщі від "Громадянської платформи". Поширити

28 червня 2020 року у першому турі набрав 30,34% голосів і вийшов до другого туру разом з Анджеєм Дудою (43,67%), де поступився чинному президенту Анджею Дуді з перевагою менш як 2%.