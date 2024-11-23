Партія Туска визначилася з кандидатом на вибори президента у Польщі
Категорія
Політика
Дата публікації

Партія Туска визначилася з кандидатом на вибори президента у Польщі

Тшасковський

Кандидатом у президенти Польщі від керівної партії "Громадянська коаліція" став мер Варшави Рафал Тшасковський. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск.

Головні тези:

  • Рафал Тшасковський став кандидатом в президенти Польщі від партії “Громадянська коаліція” після переможного результату у внутрішньопартійних виборах.
  • Після оголошення результатів праймеріз Тшасковський заявив про свій сильний мандат та рішучість перемогти у виборах президента.
  • Партія “Громадянська платформа” підтримує кандидатуру Рафала Тшасковського в президенти Польщі, планується презентація його програми 7 грудня.

Тшасковський балотуватиметься в президенти Польщі

За результатами праймеріз Тшасковський отримав 74,75% голосів, водночас його конкурент, міністр закордонних справ Радослав Сікорський здобув 25,25%.

Я переконаний, що ми вийдемо з праймеріз сильнішими, і я маю дуже сильний мандат і багато енергії, рішучості та сміливості, щоб перемогти "Право і справедливість", — сказав Тшасковський одразу після оголошення результатів праймеріз.

Рафал Тшасковський

Рафал Тшасковський

Мер Варшави

Своєю чергою Сікорський закликав усіх, хто голосував за нього на праймеріз, "беззастережно підтримати Рафала Тшасковського".

Також, за даними медіа, кандидат у президенти від "Громадянської коаліції" має представити свою програму 7 грудня в Сілезії.

Рафал Тшасковський: що відомо

Рафал Тшасковський народився у 1972 році, є польським політиком та політологом, доктор гуманітарних наук, фахівець у галузі європейських справ. У 2009-2013 був депутатом Європарламенту.

Згодом працював на різних посадах у польському уряді, був депутатом Сейму. З 2018 року — мер Варшави. З 2020 року — віцеголова партії "Громадянська платформа". 15 травня 2020 був обраний кандидатом у президенти Польщі від "Громадянської платформи".

28 червня 2020 року у першому турі набрав 30,34% голосів і вийшов до другого туру разом з Анджеєм Дудою (43,67%), де поступився чинному президенту Анджею Дуді з перевагою менш як 2%.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Туск закликав ЄС посилити оборонну співпрацю через війну РФ проти України
Шольц та Туск
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Не відповідає нашим інтересам. Туск виступив з новою заявою про Україну
Зеленський і Туск
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Наступні тижні будуть вирішальними. Туск виступив з гучною заявою щодо України
Дональд Туск
Зеленський і Туск

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?