Партия Туска определилась с кандидатом на выборы президента в Польше

Кандидатом в президенты Польши от правящей партии "Гражданская коалиция" стал мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.
Главные тезисы
- Мэр Варшавы Рафал Тшасковский определен кандидатом в президенты Польши от правящей партии “Гражданская коалиция”.
- Партия поддерживает кандидатуру Тшасковского, он планирует презентацию своей программы 7 декабря
- Рафал Тшасковский работал в Европарламенте, на различных должностях в польском правительстве, с 2018 года является мэром Варшавы и вице-главой партии “Гражданская платформа”.
Тшасковский будет баллотироваться в президенты Польши
По результатам праймериз Тшасковский получил 74,75% голосов, вместе с тем его конкурент, министр иностранных дел Радослав Сикорский получил 25,25%.
В свою очередь Сикорский призвал всех, кто голосовал за него на праймериз, "безоговорочно поддержать Рафала Тшасковского".
Также, по данным медиа, кандидат в президенты от "Гражданской коалиции" должен представить свою программу 7 декабря в Силезии.
Рафал Тшасковский: что известно
Рафал Тшасковский родился в 1972 году, является польским политиком и политологом, доктор гуманитарных наук, специалист в области европейских дел. В 2009–2013 был депутатом Европарламента.
28 июня 2020 года в первом туре набрал 30,34% голосов и вышел во второй тур вместе с Анджеем Дудой (43,67%), где уступил действующему президенту Анджею Дуди с преимуществом менее 2%.
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