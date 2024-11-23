Партия Туска определилась с кандидатом на выборы президента в Польше

Кандидатом в президенты Польши от правящей партии "Гражданская коалиция" стал мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.

Тшасковский будет баллотироваться в президенты Польши

По результатам праймериз Тшасковский получил 74,75% голосов, вместе с тем его конкурент, министр иностранных дел Радослав Сикорский получил 25,25%.

Я убежден, что мы выйдем из праймериз более сильными, и у меня очень сильный мандат и много энергии, решительности и смелости, чтобы победить "Право и справедливость", — сказал Тшасковский сразу после объявления результатов праймериз. Рафал Тшасковский Мэр Варшавы

В свою очередь Сикорский призвал всех, кто голосовал за него на праймериз, "безоговорочно поддержать Рафала Тшасковского".

Также, по данным медиа, кандидат в президенты от "Гражданской коалиции" должен представить свою программу 7 декабря в Силезии.

Рафал Тшасковский: что известно

Рафал Тшасковский родился в 1972 году, является польским политиком и политологом, доктор гуманитарных наук, специалист в области европейских дел. В 2009–2013 был депутатом Европарламента.

Впоследствии работал на разных должностях в польском правительстве, был депутатом Сейма. С 2018 года — мэр Варшавы. С 2020 года — вицеголова партии "Гражданская платформа". 15 мая 2020 года был избран кандидатом в президенты Польши от "Гражданской платформы". Поделиться

28 июня 2020 года в первом туре набрал 30,34% голосов и вышел во второй тур вместе с Анджеем Дудой (43,67%), где уступил действующему президенту Анджею Дуди с преимуществом менее 2%.