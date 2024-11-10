Не отвечает нашим интересам. Туск выступил с новым заявлением об Украине

Как заявил премьер Польши Дональд Туск, после победы Дональда Трампа в президентских выборах важно не допустить ослабления Украины.
Главные тезисы
- Дональд Туск подчеркнул, что Польша не собирается бросать Украину на произвол судьбы.
- Польша отреагировала на возвращение Трампа в Белый дом, выразив обеспокоенность по поводу вероятного сокращения американского присутствия в регионе.
Как в Польше комментируют победу Трампа
Польский политик публично отреагировал на возвращение Дональда Трампа в Белый дом.
На этом фоне он напомнил о потенциальном влиянии изменения политики США на региональную стабильность.
В последние несколько дней все активнее стали распространяться слухи о “миротворческой миссии”, которую якобы предложит Дональд Трамп.
Несмотря на это, как отметил Дональд Туск, пока никаких официальных предложений не было, поэтому не нужно придумывать то, чего нет.
Польша не собирается отказываться от поддержки Украины
Дональд Трамп не скрывает своей обеспокоенности вероятного сокращения американского присутствия в регионе.
По словам Дональда Туска, он не хочет эскалации польского участия в войне, но считает принципиально важным гарантировать безопасность Украины.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-