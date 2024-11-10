Не отвечает нашим интересам. Туск выступил с новым заявлением об Украине

Как заявил премьер Польши Дональд Туск, после победы Дональда Трампа в президентских выборах важно не допустить ослабления Украины.

Как в Польше комментируют победу Трампа

Польский политик публично отреагировал на возвращение Дональда Трампа в Белый дом.

На этом фоне он напомнил о потенциальном влиянии изменения политики США на региональную стабильность.

Все понимают, что мы переживаем очень тяжелые времена, и Польша находится хоть и не в эпицентре этого потенциального циклона, но в очень тяжелом месте. Дональд Туск Премьер-министр Польши

В последние несколько дней все активнее стали распространяться слухи о “миротворческой миссии”, которую якобы предложит Дональд Трамп.

Несмотря на это, как отметил Дональд Туск, пока никаких официальных предложений не было, поэтому не нужно придумывать то, чего нет.

Польша не собирается отказываться от поддержки Украины

Дональд Трамп не скрывает своей обеспокоенности вероятного сокращения американского присутствия в регионе.

Я бы очень хотел, чтобы Польша не была одинокой ни в одном из этих вариантов, — подчеркнул польский премьер-министр. Поделиться

По словам Дональда Туска, он не хочет эскалации польского участия в войне, но считает принципиально важным гарантировать безопасность Украины.