Не отвечает нашим интересам. Туск выступил с новым заявлением об Украине
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Политика
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Не отвечает нашим интересам. Туск выступил с новым заявлением об Украине

Зеленский и Туск
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Как заявил премьер Польши Дональд Туск, после победы Дональда Трампа в президентских выборах важно не допустить ослабления Украины.

Главные тезисы

  • Дональд Туск подчеркнул, что Польша не собирается бросать Украину на произвол судьбы.
  • Польша отреагировала на возвращение Трампа в Белый дом, выразив обеспокоенность по поводу вероятного сокращения американского присутствия в регионе.

Как в Польше комментируют победу Трампа

Польский политик публично отреагировал на возвращение Дональда Трампа в Белый дом.

На этом фоне он напомнил о потенциальном влиянии изменения политики США на региональную стабильность.

Все понимают, что мы переживаем очень тяжелые времена, и Польша находится хоть и не в эпицентре этого потенциального циклона, но в очень тяжелом месте.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

В последние несколько дней все активнее стали распространяться слухи о “миротворческой миссии”, которую якобы предложит Дональд Трамп.

Несмотря на это, как отметил Дональд Туск, пока никаких официальных предложений не было, поэтому не нужно придумывать то, чего нет.

Польша не собирается отказываться от поддержки Украины

Дональд Трамп не скрывает своей обеспокоенности вероятного сокращения американского присутствия в регионе.

Я бы очень хотел, чтобы Польша не была одинокой ни в одном из этих вариантов, — подчеркнул польский премьер-министр.

По словам Дональда Туска, он не хочет эскалации польского участия в войне, но считает принципиально важным гарантировать безопасность Украины.

Ни при каких обстоятельствах никто не хочет, чтобы Украина ослабела или даже капитулировала, это было бы фундаментальной угрозой для Польши и не отвечает нашим интересам, — добавил польский политик.

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