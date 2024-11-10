Не відповідає нашим інтересам. Туск виступив з новою заявою про Україну

Як заявив прем’єр Польщі Дональд Туск, після перемоги Дональда Трампа у президентських виборах важливо не допустити послаблення України.

Як у Польщі коментують перемогу Трампа

Польський політик публічно відреагував на повернення Дональда Трампа у Білий дім.

На цьому тлі він згадав про потенційний вплив зміни політики США на регіональну стабільність.

Усі усвідомлюють, що ми переживаємо дуже важкі часи, і Польща перебуває хоч і не в епіцентрі цього потенційного циклону, але в дуже важкому місці. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

Протягом останніх кількох днів дедалі активніше почали ширитися чутки про “миротворчу місію”, яку нібито запропонує Дональд Трамп.

Попри це, як зазначив Дональд Туск, поки що жодних офіційних пропозицій не було, тому не потрібно вигадувати те, чого немає.

Польща не збирається відмовлятися віз підтримки України

Дональд Трамп не приховує свого занепокоєння стосовно ймовірного скорочення американської присутності в регіоні.

Я б дуже хотів, щоб Польща не була самотньою в жодному з цих варіантів, — наголосив польський прем’єр-міністр. Поширити

За словами Дональда Туска, він не має наміру посприяти ескалації польської участі у війні, але вважає принципово важливим гарантувати безпеку України.