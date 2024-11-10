Не відповідає нашим інтересам. Туск виступив з новою заявою про Україну

Як заявив прем’єр Польщі Дональд Туск, після перемоги Дональда Трампа у президентських виборах важливо не допустити послаблення України.
Головні тези:
- Дональд Туск наголосив, що Польща не збирається кидати Україну напризволяще.
- Польща відреагувала на повернення Трампа у Білий дім, висловивши занепокоєння стосовно ймовірного скорочення американської присутності у регіоні.
Як у Польщі коментують перемогу Трампа
Польський політик публічно відреагував на повернення Дональда Трампа у Білий дім.
На цьому тлі він згадав про потенційний вплив зміни політики США на регіональну стабільність.
Протягом останніх кількох днів дедалі активніше почали ширитися чутки про “миротворчу місію”, яку нібито запропонує Дональд Трамп.
Попри це, як зазначив Дональд Туск, поки що жодних офіційних пропозицій не було, тому не потрібно вигадувати те, чого немає.
Польща не збирається відмовлятися віз підтримки України
Дональд Трамп не приховує свого занепокоєння стосовно ймовірного скорочення американської присутності в регіоні.
За словами Дональда Туска, він не має наміру посприяти ескалації польської участі у війні, але вважає принципово важливим гарантувати безпеку України.
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