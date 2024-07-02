Туск призвал ЕС усилить оборонное сотрудничество из-за войны РФ против Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск на межправительственных консультациях в Варшаве обсудили углубление оборонного сотрудничества между своими странами на фоне российской агрессии.
Главные тезисы
- Инициатива по усилению противовоздушной обороны «Европейский небесный щит» важна для обеспечения безопасности европейских стран и трансатлантического единства.
- Олаф Шольц подчеркнул важность углубления сотрудничества в обороне европейских стран из-за российской агрессии в Украине.
- Ситуация безопасности в Европе чрезвычайно напряжена из-за войны РФ в Украине и других геополитических факторов.
Польша и Германия будут сотрудничать в рамках инициативы по усилению ПВО
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе межправительственных консультаций в Варшаве обсудили развитие и углубление отношений между странами.
2 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц вместе с членами правительства приехал в Варшаву на первые с 2018 года польско-германские межправительственные консультации.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша и Германия будут сотрудничать и в рамках инициативы по усилению противовоздушной обороны Европейский небесный щит.
Польский премьер подчеркнул, что для него безопасность является приоритетом. Туск хотел бы, чтобы Германия сделала больше для сдерживания России и дала отпор их общему врагу в случае чрезвычайной ситуации.
Олаф Шольц выступил за расширение транспортных путей между Германией и Польшей
В ходе встречи Шольц сделал акцент на важности углубления сотрудничества в сфере обороны в контексте российской агрессии. Он подчеркнул, что безопасность обеих стран неразделима, и поэтому необходимо углублять партнерство.
Встреча состоялась в то время, когда страны сталкиваются с вызовами безопасности, связанными с войной в Украине и турбулентной геополитической средой, когда ультраправые выиграли первый тур парламентских выборов во Франции, а европейские лидеры готовятся к возвращению Дональда Трампа на пост президента США.
Заместитель министра иностранных дел Польши Марек Правда сказал агентству, что встреча стала "началом разговора в духе обеспокоенности будущим".
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