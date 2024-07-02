Туск закликав ЄС посилити оборонну співпрацю через війну РФ проти України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час міжурядових консультацій у Варшаві обговорили поглиблення оборонної співпраці між своїми країнами на фоні російської агресії.

Польща та Німеччина співпрацюватимуть у межах ініціативи з посилення ППО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час міжурядових консультацій у Варшаві обговорили розвиток та поглиблення відносин між країнами.

2 липня канцлер ФРН Олаф Шольц разом з членами уряду приїхав до Варшави на перші з 2018 року польсько-німецькі міжурядові консультації.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща та Німеччина співпрацюватимуть і в межах ініціативи з посилення протиповітряної оборони «Європейський небесний щит».

Ми докладатимемо зусиль для забезпечення трансатлантичної політичної єдності та оптимальної військової присутності північноамериканських союзників у Європі, включаючи східний фланг, — йдеться у тексті документа. Поширити

Польський премʼєр наголосив, що для нього безпека є пріоритетом. Туск хотів би, щоб Німеччина зробила більше для стримування Росії та дала відсіч їхньому спільному ворогу у разі надзвичайної ситуації.

Олаф Шольц виступив за розширення транспортних шляхів між Німеччиною та Польщею

Під час зустрічі Шольц зробив акцент на важливості поглиблення співпраці у сфері оборони в контексті російської агресії. Він наголосив, що безпека обох країн є нероздільною, і тому необхідно поглиблювати партнерство.

Ми повинні розширити транспортні шляхи між Польщею та Німеччиною, що важливо і для військових. Олаф Шольц Канцлер ФРН

Зустріч відбулася в той час, коли країни стикаються з викликами безпеки, пов'язаними з війною в Україні та турбулентним геополітичним середовищем, коли ультраправі виграли перший тур парламентських виборів у Франції, а європейські лідери готуються до можливості повернення Дональда Трампа на посаду президента США.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марек Правда сказав агентству, що зустріч стала "початком розмови в дусі стурбованості майбутнім".