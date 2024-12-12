Туск разъяснил позицию Польши насчет отправки войск в Украину
Категория
Мир
Дата публикации

Туск разъяснил позицию Польши насчет отправки войск в Украину

Туск
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Источник:  Sky News

Решение Польши по отправке своих войск на территорию Украины будет приниматься исключительно в Варшаве, но пока такой шаг не планируется. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Главные тезисы

  • Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что отправка польских войск в Украину будет решаться исключительно в Варшаве.
  • Польша не планирует направлять войска на территорию Украины в настоящее время или в ближайшем будущем.
  • Несмотря на возможные рассмотрения отправки войск в Украину Канадой, Латвией, Литвой и Эстонией, пока нет консенсуса по этому вопросу.
  • После прекращения огня и заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой обсуждается вопрос введения европейских войск в Украину.
  • Визит президента Франции в Польшу сфокусирован на обсуждении вопроса военной помощи и присутствия международных войск в Украине.

Польша не собирается отправлять войска в Украину

Туск провел брифинг вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Варшаве 12 декабря.

Я также хочу положить конец спекуляциям о потенциальном присутствии войск той или иной страны в Украине после достижения перемирия, прекращения огня или мира. Решения по действиям Польши будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве. Мы пока не планируем такие действия.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Какие страны могут отправить войска в Украину

Еще в конце февраля Макрон заявил, что не исключает, что европейские государства направят войска в Украину. В то же время он предупредил, что у союзников Киева нет консенсуса в этом вопросе.

В конце концов были и те, кто согласился рассмотреть такую возможность, а именно Канада, Латвия, Литва и Эстония. Также уточнялось, что речь идет не о непосредственной отправке для участия в боевых действиях.

Во время визита Макрона в Польшу Украина будет главным вопросом повестки дня. В том числе будет обсуждаться вопрос введения европейских войск на территорию страны в случае прекращения огня и заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Пятеро европейских дипломатов сказали журналистам, что Париж и Лондон обсуждали перспективу отправки войск в Украину еще в прошлом месяце, а украинская сторона проводила подобные переговоры со странами Балтии и Скандинавии. Собеседники отметили, что тогда Варшава не входила в список стран, готовых направить военный контингент.

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