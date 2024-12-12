Туск разъяснил позицию Польши насчет отправки войск в Украину

Решение Польши по отправке своих войск на территорию Украины будет приниматься исключительно в Варшаве, но пока такой шаг не планируется. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Польша не собирается отправлять войска в Украину

Туск провел брифинг вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Варшаве 12 декабря.

Я также хочу положить конец спекуляциям о потенциальном присутствии войск той или иной страны в Украине после достижения перемирия, прекращения огня или мира. Решения по действиям Польши будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве. Мы пока не планируем такие действия. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Какие страны могут отправить войска в Украину

Еще в конце февраля Макрон заявил, что не исключает, что европейские государства направят войска в Украину. В то же время он предупредил, что у союзников Киева нет консенсуса в этом вопросе.

В конце концов были и те, кто согласился рассмотреть такую возможность, а именно Канада, Латвия, Литва и Эстония. Также уточнялось, что речь идет не о непосредственной отправке для участия в боевых действиях.

Во время визита Макрона в Польшу Украина будет главным вопросом повестки дня. В том числе будет обсуждаться вопрос введения европейских войск на территорию страны в случае прекращения огня и заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.