Туск разъяснил позицию Польши насчет отправки войск в Украину

Решение Польши по отправке своих войск на территорию Украины будет приниматься исключительно в Варшаве, но пока такой шаг не планируется. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Главные тезисы
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что отправка польских войск в Украину будет решаться исключительно в Варшаве.
- Польша не планирует направлять войска на территорию Украины в настоящее время или в ближайшем будущем.
- Несмотря на возможные рассмотрения отправки войск в Украину Канадой, Латвией, Литвой и Эстонией, пока нет консенсуса по этому вопросу.
- После прекращения огня и заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой обсуждается вопрос введения европейских войск в Украину.
- Визит президента Франции в Польшу сфокусирован на обсуждении вопроса военной помощи и присутствия международных войск в Украине.
Польша не собирается отправлять войска в Украину
Туск провел брифинг вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Варшаве 12 декабря.
Какие страны могут отправить войска в Украину
Еще в конце февраля Макрон заявил, что не исключает, что европейские государства направят войска в Украину. В то же время он предупредил, что у союзников Киева нет консенсуса в этом вопросе.
В конце концов были и те, кто согласился рассмотреть такую возможность, а именно Канада, Латвия, Литва и Эстония. Также уточнялось, что речь идет не о непосредственной отправке для участия в боевых действиях.
Во время визита Макрона в Польшу Украина будет главным вопросом повестки дня. В том числе будет обсуждаться вопрос введения европейских войск на территорию страны в случае прекращения огня и заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.
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