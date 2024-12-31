Мы справимся. Туск анонсировал "положительные прорывы" в 2025 году

Премьер Польши Дональд Туск публично пообещал, что в следующем году принесет "положительные прорывы". С таким заявлением он выступил на последнем в 2024 году заседании правительства.
Главные тезисы
- Премьер Польши Дональд Туск убежден, что следующий год станет судьбоносным.
- Польша может столкнуться с вызовами президентской кампании.
- Дональд Туск планирует укрепление безопасности в Балтийском море совместно с НАТО.
Туск верит, что 2025 станет годом перемен
Как отметил премьер-министр, он искренне благодарен польскому народу за терпение.
Он также добавил, что сейчас пришло время для принятия сложных решений, "имеющих больше общего с ремонтом, чем со строительством нового дома".
Дональд Туск подчеркнул, что последние часы этого года показали, с какими проблемами столкнулась Польша "после многих лет правового беспорядка".
По его словам, правительство взяло на себя ответственность за произошедшее в 2024 году, но также и за то, что произойдет в последующие годы.
С какими вызовами может столкнуться Польша
Дональд Туск обращает внимание на то, что в первой половине 2025 года в стране продлится президентская кампания.
По его убеждению, следующий год будет очень важен для польской безопасности.
На этом фоне Дональд Туска напомнил о планах по укреплению безопасности в Балтийском море в сотрудничестве с силами НАТО.
К слову, недавно глава польского правительства намекнул, что во время председательства его страны в Совете Евросоюза могут произойти знаковые события войны и возвращения мира в Украину.
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