Мы справимся. Туск анонсировал "положительные прорывы" в 2025 году

Премьер Польши Дональд Туск публично пообещал, что в следующем году принесет "положительные прорывы". С таким заявлением он выступил на последнем в 2024 году заседании правительства.

Туск верит, что 2025 станет годом перемен

Как отметил премьер-министр, он искренне благодарен польскому народу за терпение.

Он также добавил, что сейчас пришло время для принятия сложных решений, "имеющих больше общего с ремонтом, чем со строительством нового дома".

Дональд Туск подчеркнул, что последние часы этого года показали, с какими проблемами столкнулась Польша "после многих лет правового беспорядка".

По его словам, правительство взяло на себя ответственность за произошедшее в 2024 году, но также и за то, что произойдет в последующие годы.

Я хотел бы сказать всем присутствующим в этом зале и всем в Польше, что 2025 год будет годом положительных прорывов... Мы будем нести ответственность за Европу на наших плечах, на польских плечах, в течение первых шести месяцев. Дональд Туск Премьер-министр Польши

С какими вызовами может столкнуться Польша

Дональд Туск обращает внимание на то, что в первой половине 2025 года в стране продлится президентская кампания.

Мы еще застряем, по крайней мере, до июля, в этой системе права и беззакония одновременно, но мы справимся, — подчеркнул премьер. Поделиться

По его убеждению, следующий год будет очень важен для польской безопасности.

На этом фоне Дональд Туска напомнил о планах по укреплению безопасности в Балтийском море в сотрудничестве с силами НАТО.

В 2025 году Польша будет сильна, как никогда раньше в своей современной истории. Дональд Туск Премьер-министр Польши

К слову, недавно глава польского правительства намекнул, что во время председательства его страны в Совете Евросоюза могут произойти знаковые события войны и возвращения мира в Украину.