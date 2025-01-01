Курская операция ВСУ. Сырский обнародовал общее количество уничтоженных оккупантов РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских защитников на Курском направлении. Он наградил воинов за их мужество и вклад в борьбу с агрессором. Также Сырский озвучил цифры ликвидированных военных РФ в Курщине.

Сырский приехал на Курщину

Во время работы на Курском направлении наградил наших храбрых воинов. Героические действия украинских военных заставили противника удерживать значительную группировку сил на своей территории и опрокидывать резервы по другим направлениям.

Сырский на Курщине

Он объяснил, что благодаря стойкости и мужеству украинских военных потери врага на Курском направлении составили более 38 тысяч личного состава и более тысячи единиц техники.

30 декабря из плена вернулись еще 189 украинцев. Это также и ваша (речь о военных на Курском направлении, — ред.) заслуга, ведь во время операции на этом направлении наш обменный фонд пополнился более чем на 700 захватчиков. Поделиться

Курская операция ВСУ

В августе 2024 года военные ВСУ начали контрнаступательную операцию в Курской области. Это была первая масштабная наступательная операция на территории России с начала полномасштабного вторжения.

Украинские войска пересекли границу близ города Суджа и продвинулись вглубь Курской области, беря под свой контроль значительные территории и дезорганизуя российские подразделения.

В первые месяцы операции ВСУ нанесли значительные потери противнику. По данным Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, за три месяца боев потери России достигли около 21 тысячи солдат, из которых более 7 тысяч были ликвидированы, а 717 были взяты в плен.