Курская операция ВСУ. Сырский обнародовал общее количество уничтоженных оккупантов РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских защитников на Курском направлении. Он наградил воинов за их мужество и вклад в борьбу с агрессором. Также Сырский озвучил цифры ликвидированных военных РФ в Курщине.
Главные тезисы
- Украинские военные под командованием Александра Сырского успешно провели контрнаступательную операцию в Курской области.
- За 5 месяцев боев у ВСУ удалось уничтожить более 38 тысяч солдат РФ на Курщине, нанеся значительные потери врагу.
- Героические действия украинских военных на Курском направлении привели к дезорганизации российских подразделений.
Сырский приехал на Курщину
Во время работы на Курском направлении наградил наших храбрых воинов. Героические действия украинских военных заставили противника удерживать значительную группировку сил на своей территории и опрокидывать резервы по другим направлениям.
Он объяснил, что благодаря стойкости и мужеству украинских военных потери врага на Курском направлении составили более 38 тысяч личного состава и более тысячи единиц техники.
Курская операция ВСУ
В августе 2024 года военные ВСУ начали контрнаступательную операцию в Курской области. Это была первая масштабная наступательная операция на территории России с начала полномасштабного вторжения.
Украинские войска пересекли границу близ города Суджа и продвинулись вглубь Курской области, беря под свой контроль значительные территории и дезорганизуя российские подразделения.
В первые месяцы операции ВСУ нанесли значительные потери противнику. По данным Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, за три месяца боев потери России достигли около 21 тысячи солдат, из которых более 7 тысяч были ликвидированы, а 717 были взяты в плен.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-