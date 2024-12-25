Большие потери. Какую цену Россия заплатила за локальные успехи

Военный обозреватель Денис Попович обращает внимание на то, что российские захватчики действительно медленно продвигаются на украинском фронте, одна за это платят немалую цену – сотни тысяч жизней своих солдат.
Главные тезисы
- Крайне важным событием в 2024 году стала потеря Авдеевки.
- Есть риск потери южной части Донецкой области, именно там сейчас продолжаются активные бои.
- За продвижение вглубь на 35-40 км враг заплатил очень высокую цену.
Не стоит переоценивать достижения России на поле боя
По словам эксперта, в 2024 году одним из главных событий на фронте была потеря Авдеевки в феврале.
Именно после этого оккупанты начали продвигаться на востоке, в сторону границ с Днепропетровской областью, на Донетчине. На этом фоне украинским воинам пришлось выйти из ряда населённых пунктов.
Попович обращает внимание на то, что на сегодняшний день существует риск потери южной части Донецкой области.
По словам Поповича, очень важно осознавать глубину этого продвижения — речь идет о 35-40 километрах.
Потери РФ по состоянию на 25 декабря 2024 года
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1600 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9628 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 19923 (+8) ед,
артиллерийских систем — 21333 (+10) ед,
РСЗО — 1256 ед,
средства ПВО — 1030 ед,
самолетов — 369 ед,
вертолетов — 329 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20908 (+74),
крылатые ракеты — 2948-,
корабли /катера — 28 ед,
подводные лодки — 1 ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 32117 (+31) ед,
специальная техника — 3667.
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