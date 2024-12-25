Силы ПВО уничтожили 113 воздушных целей РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 113 воздушных целей РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Читати українською

В Рождественскую ночь страна-агрессорка Россия нанесла комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами разных типов и более сотней ударных дронов. Большинство вражеских целей удалось уничтожить.

Главные тезисы

  • Украинские защитники смогли обнаружить и уничтожить 113 воздушных целей РФ.
  • ПВО Украины успешно обеспечила защиту топливно-энергетического сектора страны от вражеской атаки.
  • Противник атаковал объекты энергетики на территории Харьковщины, Киевщины, Днепропетровщины и других регионов.

Атака РФ на Украину 25 декабря — что известно

Украинские защитники смогли выявить и осуществить сопровождение 184 воздушных целей врага:

  • 2 баллистические ракеты KN-23 (район пуска — Воронежская обл.);

  • 10 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 (район пуска — Белгородская обл.)

  • 12 крылатых ракет «Калибр» (из акватории Черного моря);

  • 50 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков — Волгоградская обл., Каспийское море);

  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков — Белгородская обл. — РФ.);

  • 106 ударных БпЛА «Shahed»/дронов-имитаторов разных типов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ.).

Результаты работы украинской ПВО

Чтобы уничтожить вражеские цели, были привлечены зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Фото: facebook.com/kpszsu

Согласно последним данным, удалось сбить 113 воздушных целей:

  • 55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, «Калибр»;

  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

  • 54 ударных БпЛА «Shahed»/дроны-имитаторы разных типов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряны).

Противник атаковал объекты украинской энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и на Запорожье. К сожалению, в результате российской атаки есть поражение, — сказано в заявлении Воздушных сил ВСУ.

Украинские защитники подчеркнули, что всегда готовы к отражению нападения и продолжают выполнять задачи защиты воздушного пространства государства.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Ракета РФ пролетела над Молдовой во время массированной атаки на Украину
Ракета РФ пролетела над Молдовой во время массированной атаки на Украину
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Чего ждать от Путина до возвращения Трампа — прогноз эксперта
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ запустила по Харькову 12 ракет — часть города без отопления
Игорь Терехов
РФ запустила по Харькову 12 ракет — часть города без отопления

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?