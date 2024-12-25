Силы ПВО уничтожили 113 воздушных целей РФ

В Рождественскую ночь страна-агрессорка Россия нанесла комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами разных типов и более сотней ударных дронов. Большинство вражеских целей удалось уничтожить.

Атака РФ на Украину 25 декабря — что известно

Украинские защитники смогли выявить и осуществить сопровождение 184 воздушных целей врага:

2 баллистические ракеты KN-23 (район пуска — Воронежская обл.);

10 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 (район пуска — Белгородская обл.)

12 крылатых ракет «Калибр» (из акватории Черного моря);

50 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков — Волгоградская обл., Каспийское море);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков — Белгородская обл. — РФ.);

106 ударных БпЛА «Shahed»/дронов-имитаторов разных типов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ.).

Результаты работы украинской ПВО

Чтобы уничтожить вражеские цели, были привлечены зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Фото: facebook.com/kpszsu

Согласно последним данным, удалось сбить 113 воздушных целей:

55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, «Калибр»;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

54 ударных БпЛА «Shahed»/дроны-имитаторы разных типов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряны).

Противник атаковал объекты украинской энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и на Запорожье. К сожалению, в результате российской атаки есть поражение, — сказано в заявлении Воздушных сил ВСУ. Поделиться

Украинские защитники подчеркнули, что всегда готовы к отражению нападения и продолжают выполнять задачи защиты воздушного пространства государства.