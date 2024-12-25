Силы ПВО уничтожили 113 воздушных целей РФ

В Рождественскую ночь страна-агрессорка Россия нанесла комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами разных типов и более сотней ударных дронов. Большинство вражеских целей удалось уничтожить.
Главные тезисы
- Украинские защитники смогли обнаружить и уничтожить 113 воздушных целей РФ.
- ПВО Украины успешно обеспечила защиту топливно-энергетического сектора страны от вражеской атаки.
- Противник атаковал объекты энергетики на территории Харьковщины, Киевщины, Днепропетровщины и других регионов.
Атака РФ на Украину 25 декабря — что известно
Украинские защитники смогли выявить и осуществить сопровождение 184 воздушных целей врага:
2 баллистические ракеты KN-23 (район пуска — Воронежская обл.);
10 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 (район пуска — Белгородская обл.)
12 крылатых ракет «Калибр» (из акватории Черного моря);
50 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков — Волгоградская обл., Каспийское море);
4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков — Белгородская обл. — РФ.);
106 ударных БпЛА «Shahed»/дронов-имитаторов разных типов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ.).
Результаты работы украинской ПВО
Чтобы уничтожить вражеские цели, были привлечены зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Согласно последним данным, удалось сбить 113 воздушных целей:
55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, «Калибр»;
4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
54 ударных БпЛА «Shahed»/дроны-имитаторы разных типов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряны).
Украинские защитники подчеркнули, что всегда готовы к отражению нападения и продолжают выполнять задачи защиты воздушного пространства государства.
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