Ракета РФ пролетела над Молдовой во время массированной атаки на Украину
Категория
Мир
Дата публикации

Ракета РФ пролетела над Молдовой во время массированной атаки на Украину

Ракета РФ пролетела над Молдовой во время массированной атаки на Украину
Читати українською
Источник:  online.ua

Россия утром 25 декабря, на Рождество, нанесла очередной массированный удар по энергосистеме Украины, используя ракеты и дроны. Одна из ракет была зафиксирована в воздушном пространстве Молдовы.

Главные тезисы

  • Россия ударила по энергосистеме Украины ракетами и дронами, производя массированный удар 25 декабря.
  • Пролет ракеты РФ над Молдовой подтвержден молдавским правительством и пограничной полицией.
  • Массированные удары стали тринадцатой попыткой России разрушить энергосистему Украины в текущем году.
  • Хотя противовоздушная оборона уничтожила десятки ракет и дронов, повреждения и перебои с электроснабжением ощутимы.
  • В результате атак были существенно повреждены объекты инфраструктуры, включая теплоэлектростанции, что привело к введению графиков отключения света в Украине.

В Молдове подтвердили пролет российской ракеты над территорией страны

Как сообщило правительство Молдовы, российские ракеты пролетели над территорией Молдовы, в том числе в приграничных районах с Румынией.

Сегодня утром на Рождество Россия снова нанесла удар по энергосистеме Украины, используя ракеты и дроны. Сейчас энергосистема Республики Молдова, которая связана с украинским, функционирует стабильно, без перебоев, говорится в сообщении.

Молдавская Пограничная полиция зафиксировала пролет одной из ракет в направлении Ямполь-Косеуц. Еще одна ракета пересекла воздушное пространство Молдовы в районе Отачи-Могилев-Подольский и вышла через границу с Румынией вблизи Дорохой-Херца.

Маршрут ракет подтвержден молдавскими военными, которые сейчас проводят дополнительные проверки.

Что известно о массированной атаке РФ на Украину 25 декабря

Россия 25 декабря нанесла очередной массированный удар по критической инфраструктуре Украины, главной целью которого стали объекты энергетики. В результате в ряде регионов зафиксированы значительные повреждения и перебои с электроснабжением.

Российские оккупанты применили широкий спектр вооружений, включая баллистические ракеты и ударные дроны. По словам президента Владимира Зеленского, Россия выпустила более 70 ракет и более 100 беспилотников.

Несмотря на эффективную работу сил противовоздушной обороны, уничтоживших более 50 ракет и значительное количество дронов, избежать разрушений не удалось.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что из-за ударов существенно повреждены объекты инфраструктуры, в частности теплоэлектростанции компании ДТЭК. Эта атака стала тринадцатой массированной попыткой разрушить энергосистему Украины в этом году.

Из-за массированного обстрела энергетики ввели в Украине графики отключения света.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атакует Украину — что известно
Россия массированно атакует Украину — что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ ударила по теплоэлектростанциям ДТЭК — повреждено оборудование
ДТЭК
Армия РФ ударила по теплоэлектростанциям ДТЭК — повреждено оборудование
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Массированная атака РФ на Украину — на Днепропетровщине погиб человек
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Массированная атака РФ на Украину — на Днепропетровщине погиб человек

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?