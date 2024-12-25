Ракета РФ пролетела над Молдовой во время массированной атаки на Украину

Россия утром 25 декабря, на Рождество, нанесла очередной массированный удар по энергосистеме Украины, используя ракеты и дроны. Одна из ракет была зафиксирована в воздушном пространстве Молдовы.
Главные тезисы
- Россия ударила по энергосистеме Украины ракетами и дронами, производя массированный удар 25 декабря.
- Пролет ракеты РФ над Молдовой подтвержден молдавским правительством и пограничной полицией.
- Массированные удары стали тринадцатой попыткой России разрушить энергосистему Украины в текущем году.
- Хотя противовоздушная оборона уничтожила десятки ракет и дронов, повреждения и перебои с электроснабжением ощутимы.
- В результате атак были существенно повреждены объекты инфраструктуры, включая теплоэлектростанции, что привело к введению графиков отключения света в Украине.
В Молдове подтвердили пролет российской ракеты над территорией страны
Как сообщило правительство Молдовы, российские ракеты пролетели над территорией Молдовы, в том числе в приграничных районах с Румынией.
Молдавская Пограничная полиция зафиксировала пролет одной из ракет в направлении Ямполь-Косеуц. Еще одна ракета пересекла воздушное пространство Молдовы в районе Отачи-Могилев-Подольский и вышла через границу с Румынией вблизи Дорохой-Херца.
Маршрут ракет подтвержден молдавскими военными, которые сейчас проводят дополнительные проверки.
Что известно о массированной атаке РФ на Украину 25 декабря
Россия 25 декабря нанесла очередной массированный удар по критической инфраструктуре Украины, главной целью которого стали объекты энергетики. В результате в ряде регионов зафиксированы значительные повреждения и перебои с электроснабжением.
Российские оккупанты применили широкий спектр вооружений, включая баллистические ракеты и ударные дроны. По словам президента Владимира Зеленского, Россия выпустила более 70 ракет и более 100 беспилотников.
Несмотря на эффективную работу сил противовоздушной обороны, уничтоживших более 50 ракет и значительное количество дронов, избежать разрушений не удалось.
Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что из-за ударов существенно повреждены объекты инфраструктуры, в частности теплоэлектростанции компании ДТЭК. Эта атака стала тринадцатой массированной попыткой разрушить энергосистему Украины в этом году.
Из-за массированного обстрела энергетики ввели в Украине графики отключения света.
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