Ракета РФ пролетела над Молдовой во время массированной атаки на Украину

Россия утром 25 декабря, на Рождество, нанесла очередной массированный удар по энергосистеме Украины, используя ракеты и дроны. Одна из ракет была зафиксирована в воздушном пространстве Молдовы.

В Молдове подтвердили пролет российской ракеты над территорией страны

Как сообщило правительство Молдовы, российские ракеты пролетели над территорией Молдовы, в том числе в приграничных районах с Румынией.

Сегодня утром на Рождество Россия снова нанесла удар по энергосистеме Украины, используя ракеты и дроны. Сейчас энергосистема Республики Молдова, которая связана с украинским, функционирует стабильно, без перебоев, говорится в сообщении. Поделиться

Молдавская Пограничная полиция зафиксировала пролет одной из ракет в направлении Ямполь-Косеуц. Еще одна ракета пересекла воздушное пространство Молдовы в районе Отачи-Могилев-Подольский и вышла через границу с Румынией вблизи Дорохой-Херца.

Маршрут ракет подтвержден молдавскими военными, которые сейчас проводят дополнительные проверки.

Что известно о массированной атаке РФ на Украину 25 декабря

Россия 25 декабря нанесла очередной массированный удар по критической инфраструктуре Украины, главной целью которого стали объекты энергетики. В результате в ряде регионов зафиксированы значительные повреждения и перебои с электроснабжением.

Российские оккупанты применили широкий спектр вооружений, включая баллистические ракеты и ударные дроны. По словам президента Владимира Зеленского, Россия выпустила более 70 ракет и более 100 беспилотников.

Несмотря на эффективную работу сил противовоздушной обороны, уничтоживших более 50 ракет и значительное количество дронов, избежать разрушений не удалось.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что из-за ударов существенно повреждены объекты инфраструктуры, в частности теплоэлектростанции компании ДТЭК. Эта атака стала тринадцатой массированной попыткой разрушить энергосистему Украины в этом году.