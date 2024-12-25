Ракета РФ пролетіла над Молдовою під час масованої атаки на Україну

Росія вранці 25 грудня, на Різдво, здійснила черговий масований удар по енергосистемі України, використовуючи ракети та дрони. Одну з ракет було зафіксовано в повітряному просторі Молдови.

У Молдові підтвердили проліт російської ракети над територією країни

Як повідомив уряд Молдови, російські ракети пролетіли над територією Молдови, зокрема в прикордонних районах із Румунією.

Сьогодні, вранці на Різдво, Росія знову завдала удару по енергосистемі України, використовуючи ракети та дрони. Наразі енергосистема Республіки Молдова, яка пов'язана з українською, функціонує стабільно, без перебоїв, — йдеться у повідомленні. Поширити

Молдовська Прикордонна поліція зафіксувала проліт однієї з ракет у напрямку Ямпіль–Косеуць. Ще одна ракета перетнула повітряний простір Молдови в районі Отачі–Могилів-Подільський і вийшла через кордон із Румунією поблизу Дорохой–Херца.

Маршрут ракет підтверджено молдовськими військовими, які наразі проводять додаткові перевірки.

Що відомо про масовану атаку РФ на Україну 25 грудня

Росія 25 грудня завдала чергового масованого удару по критичній інфраструктурі України, головною метою якого стали об'єкти енергетики. У результаті в кількох регіонах зафіксовано значні пошкодження та перебої з електропостачанням.

Російські окупанти застосували широкий спектр озброєнь, включаючи балістичні ракети та ударні дрони. За словами президента Володимира Зеленського, Росія випустила понад 70 ракет і більше 100 безпілотників.

Попри ефективну роботу сил протиповітряної оборони, які знищили понад 50 ракет і значну кількість дронів, уникнути руйнувань повністю не вдалося.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що через удари суттєво пошкоджено об’єкти інфраструктури, зокрема теплоелектростанції компанії ДТЕК. Ця атака стала тринадцятою масованою спробою зруйнувати енергосистему України цього року.