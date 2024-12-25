Сили ППО знищили 113 повітряних цілей РФ

У Різдвяну ніч країна-агресорка Росія здійснила комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів та понад сотнею ударних дронів. Більшість ворожих цілей вдалося знищити.
Головні тези:
- Українські захисники змогли виявити та знищити 113 повітряних цілей РФ.
- ППО України успішно забезпечила захист паливно-енергетичного сектору країни від ворожої атаки.
- Противник атакував об'єкти енергетики на території Харківщини, Київщини, Дніпропетровщини та інших регіонах.
Атака РФ на Україні 25 грудня — що відомо
Українські захисники змогли виявити та здійснити супровід 184 повітряних цілей ворога:
2 балістичні ракети KN-23 (район пуску — Воронезька обл.);
10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (район пуску — Бєлгородська обл.)
12 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
50 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська обл., Каспійське море);
4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.— РФ.);
106 ударних БпЛА «Shahed»/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ.).
Результати роботи української ППО
Щоб знищити ворожі цілі були залучені зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Згідно з останніми даними, вдалося збити 113 повітряних цілей:
55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, «Калібр»;
4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
54 ударні БпЛА «Shahed»/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).
Українські захисники наголосили, що завжди готові до відбиття нападу і продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави.
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