Сили ППО знищили 113 повітряних цілей РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 113 повітряних цілей РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

У Різдвяну ніч країна-агресорка Росія здійснила комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів та понад сотнею ударних дронів. Більшість ворожих цілей вдалося знищити.

Головні тези:

  • Українські захисники змогли виявити та знищити 113 повітряних цілей РФ.
  • ППО України успішно забезпечила захист паливно-енергетичного сектору країни від ворожої атаки.
  • Противник атакував об'єкти енергетики на території Харківщини, Київщини, Дніпропетровщини та інших регіонах.

Атака РФ на Україні 25 грудня — що відомо

Українські захисники змогли виявити та здійснити супровід 184 повітряних цілей ворога:

  • 2 балістичні ракети KN-23 (район пуску — Воронезька обл.);

  • 10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (район пуску — Бєлгородська обл.)

  • 12 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

  • 50 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська обл., Каспійське море);

  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.— РФ.);

  • 106 ударних БпЛА «Shahed»/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ.).

Результати роботи української ППО

Щоб знищити ворожі цілі були залучені зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: facebook.com/kpszsu

Згідно з останніми даними, вдалося збити 113 повітряних цілей:

  • 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, «Калібр»;

  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

  • 54 ударні БпЛА «Shahed»/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).

Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження, — йдеться в заяві Повітряних сил ЗСУ.

Українські захисники наголосили, що завжди готові до відбиття нападу і продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави.

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