РФ запустила по Харкову 12 ракет — частина міста без опалення

Росія здійснила масований ракетний удар по Харкову, запустивши 12 ракет, які вразили об'єкти енергетичної інфраструктури. Через це значна частина міста залишилася без опалення.

Що відомо про наслідки масованої атаки РФ на Харків

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов вранці 25 грудня Харків зазнав чергової масованої ракетної атаки. Ворог запустив 12 ракет, цілеспрямовано влучаючи в котельні, ТЕЦ та інші енергетичні об'єкти.

В результаті ударів чотири людини отримали поранення. Також уранці Харків атакували кілька дронів-камікадзе "Шахедів", які пошкодили приватні житлові будинки.

Через пошкодження теплоенергетичних об'єктів у багатьох районах міста відсутнє опалення. Введено аварійні графіки відключень електроенергії.

Незабаром графіки аварійних відключень з'являться на сайті обленерго. Попри ситуацію, вдалося забезпечити стабільну роботу міського електротранспорту. Також у Харкові відкрито всі Пункти Незламності, де є все необхідне для мешканців, — повідомив мер. Поширити

Що відомо про масовану атаку РФ на Україну 25 грудня

Росія 25 грудня завдала чергового масованого удару по критичній інфраструктурі України, головною метою якого стали об'єкти енергетики. У результаті в кількох регіонах зафіксовано значні пошкодження та перебої з електропостачанням.

Російські окупанти застосували широкий спектр озброєнь, включаючи балістичні ракети та ударні дрони. За словами президента Володимира Зеленського, Росія випустила понад 70 ракет і більше 100 безпілотників.

Попри ефективну роботу сил протиповітряної оборони, які знищили понад 50 ракет і значну кількість дронів, уникнути руйнувань повністю не вдалося.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що через удари суттєво пошкоджено об’єкти інфраструктури, зокрема теплоелектростанції компанії ДТЕК. Ця атака стала тринадцятою масованою спробою зруйнувати енергосистему України цього року.