РФ запустила по Харькову 12 ракет — часть города без отопления

Россия нанесла массированный ракетный удар по Харькову, запустив 12 ракет, поразивших объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому значительная часть города осталась без отопления.

Что известно о последствиях массированной атаки РФ на Харьков

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов утром 25 декабря Харьков подвергся очередной массированной ракетной атаке. Враг запустил 12 ракет, целенаправленно попадая в котельные, ТЭЦ и другие энергетические объекты.

В результате ударов четыре человека получили ранения. Также утром Харьков атаковали несколько дронов-камикадзе "Шахедов", повредивших частные жилые дома.

Из-за повреждений теплоэнергетических объектов во многих районах отсутствует отопление. Введены аварийные графики отключений электроэнергии.

Вскоре графики аварийных отключений появятся на сайте облэнерго, несмотря на ситуацию, удалось обеспечить стабильную работу городского электротранспорта. Поделиться

Что известно о массированной атаке РФ на Украину 25 декабря

Россия 25 декабря нанесла очередной массированный удар по критической инфраструктуре Украины, главной целью которого стали объекты энергетики. В результате в ряде регионов зафиксированы значительные повреждения и перебои с электроснабжением.

Российские оккупанты применили широкий спектр вооружений, включая баллистические ракеты и ударные дроны. По словам президента Владимира Зеленского, Россия выпустила более 70 ракет и более 100 беспилотников.

Несмотря на эффективную работу сил противовоздушной обороны, уничтоживших более 50 ракет и значительное количество дронов, избежать разрушений не удалось.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что из-за ударов существенно повреждены объекты инфраструктуры, в частности теплоэлектростанции компании ДТЭК. Эта атака стала тринадцатой массированной попыткой разрушить энергосистему Украины в этом году.