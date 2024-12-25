РФ запустила по Харькову 12 ракет — часть города без отопления

Россия нанесла массированный ракетный удар по Харькову, запустив 12 ракет, поразивших объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому значительная часть города осталась без отопления.
Главные тезисы
- Российский массированный ракетный удар по Харькову запустил 12 ракет, ранив четырех человек и повредив энергетическую инфраструктуру.
- Атака на Харьков вызвала отсутствие отопления во многих районах города и вызвала аварийные отключения электроэнергии.
- Украина стала мишенью тринадцатой массированной атаки России на критическую инфраструктуру этого года, повлекшую значительные повреждения объектов энергетики.
- Президент Владимир Зеленский сообщил о выпуске более 70 ракет и более 100 беспилотников со стороны РФ в ходе атаки на Украину.
- Несмотря на эффективную работу сил противовоздушной обороны, невозможно было полностью избежать разрушений объектов энергетики и предприятия ДТЭК.
Что известно о последствиях массированной атаки РФ на Харьков
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов утром 25 декабря Харьков подвергся очередной массированной ракетной атаке. Враг запустил 12 ракет, целенаправленно попадая в котельные, ТЭЦ и другие энергетические объекты.
В результате ударов четыре человека получили ранения. Также утром Харьков атаковали несколько дронов-камикадзе "Шахедов", повредивших частные жилые дома.
Из-за повреждений теплоэнергетических объектов во многих районах отсутствует отопление. Введены аварийные графики отключений электроэнергии.
Что известно о массированной атаке РФ на Украину 25 декабря
Россия 25 декабря нанесла очередной массированный удар по критической инфраструктуре Украины, главной целью которого стали объекты энергетики. В результате в ряде регионов зафиксированы значительные повреждения и перебои с электроснабжением.
Российские оккупанты применили широкий спектр вооружений, включая баллистические ракеты и ударные дроны. По словам президента Владимира Зеленского, Россия выпустила более 70 ракет и более 100 беспилотников.
Несмотря на эффективную работу сил противовоздушной обороны, уничтоживших более 50 ракет и значительное количество дронов, избежать разрушений не удалось.
Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что из-за ударов существенно повреждены объекты инфраструктуры, в частности теплоэлектростанции компании ДТЭК. Эта атака стала тринадцатой массированной попыткой разрушить энергосистему Украины в этом году.
Из-за массированного обстрела энергетики ввели в Украине графики отключения света.
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