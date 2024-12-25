Величезні втрати. Яку ціну заплатила Росія за локальні успіхи
Категорія
Україна
Дата публікації

Величезні втрати. Яку ціну заплатила Росія за локальні успіхи

армія РФ
Джерело:  NV

Військовий оглядач Денис Попович звертає увагу на те, що російські загарбники дійсно повільно просуваються на українському фронті, одна за це платять чималу ціну - сотні тисяч життів своїх солдатів.

Головні тези:

  • Вкрай важливою подією у 2024 році стала втрата Авдіївки.
  • Існує ризик втрати південної частини Донецької області, саме там зараз тривають активні бої.
  • За просування вглиб на 35-40 кілометрів ворог заплатив вкрай високу ціну.

Не варто переоцінювати досягнення Росії на полі бою

За словами експерта, у 2024 році однією з головних подій на фронті була втрата Авдіївки у лютому.

Саме після цього окупанти почали просуватися на сході, в бік кордонів з Дніпропетровською областю, на Донеччині. На цьому тлі українським воїнам довелося вийти з низки населених пунктів.

Попович звертає увагу на те, що станом на сьогодні існує ризик втрати південної частини Донецької області.

Курахове зараз — ведуться бої. Велика Новосілка — ведуться бої. Це все південь Донецької області. Ворог наблизився до Покровська. Це місто, яке неподалік від кордонів з Дніпропетровською областю. Водночас ворог так і не зміг захопити Часів Яр, — нагадує військовий оглядач.

За словами Поповича, вкрай важливо усвідомлювати глибину цього просування — йдеться про 35-40 кілометрів наразі.

І за це ворог заплатив… Майже півмільйона особового складу було покладено за ці 35-40 кілометрів вглибину просування, — пояснив експерт.

Втрати армії РФ станом на 25 грудня 2024 року

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1600 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9628 (+4) од,

  • бойових броньованих машин — 19923 (+8) од,

  • артилерійських систем — 21333 (+10) од,

  • РСЗВ — 1256 од,

  • засоби ППО — 1030 од,

  • літаків — 369 од,

  • гелікоптерів — 329 од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20908 (+74),

  • крилаті ракети — 2948-,

  • кораблі /катери — 28 од,

  • підводні човни — 1 од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 32117 (+31) од,

  • спеціальна техніка — 3667.

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