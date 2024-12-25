Величезні втрати. Яку ціну заплатила Росія за локальні успіхи

Військовий оглядач Денис Попович звертає увагу на те, що російські загарбники дійсно повільно просуваються на українському фронті, одна за це платять чималу ціну - сотні тисяч життів своїх солдатів.
Головні тези:
- Вкрай важливою подією у 2024 році стала втрата Авдіївки.
- Існує ризик втрати південної частини Донецької області, саме там зараз тривають активні бої.
- За просування вглиб на 35-40 кілометрів ворог заплатив вкрай високу ціну.
Не варто переоцінювати досягнення Росії на полі бою
За словами експерта, у 2024 році однією з головних подій на фронті була втрата Авдіївки у лютому.
Саме після цього окупанти почали просуватися на сході, в бік кордонів з Дніпропетровською областю, на Донеччині. На цьому тлі українським воїнам довелося вийти з низки населених пунктів.
Попович звертає увагу на те, що станом на сьогодні існує ризик втрати південної частини Донецької області.
За словами Поповича, вкрай важливо усвідомлювати глибину цього просування — йдеться про 35-40 кілометрів наразі.
Втрати армії РФ станом на 25 грудня 2024 року
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1600 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9628 (+4) од,
бойових броньованих машин — 19923 (+8) од,
артилерійських систем — 21333 (+10) од,
РСЗВ — 1256 од,
засоби ППО — 1030 од,
літаків — 369 од,
гелікоптерів — 329 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20908 (+74),
крилаті ракети — 2948-,
кораблі /катери — 28 од,
підводні човни — 1 од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 32117 (+31) од,
спеціальна техніка — 3667.
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