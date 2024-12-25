Величезні втрати. Яку ціну заплатила Росія за локальні успіхи

Військовий оглядач Денис Попович звертає увагу на те, що російські загарбники дійсно повільно просуваються на українському фронті, одна за це платять чималу ціну - сотні тисяч життів своїх солдатів.

Не варто переоцінювати досягнення Росії на полі бою

За словами експерта, у 2024 році однією з головних подій на фронті була втрата Авдіївки у лютому.

Саме після цього окупанти почали просуватися на сході, в бік кордонів з Дніпропетровською областю, на Донеччині. На цьому тлі українським воїнам довелося вийти з низки населених пунктів.

Попович звертає увагу на те, що станом на сьогодні існує ризик втрати південної частини Донецької області.

Курахове зараз — ведуться бої. Велика Новосілка — ведуться бої. Це все південь Донецької області. Ворог наблизився до Покровська. Це місто, яке неподалік від кордонів з Дніпропетровською областю. Водночас ворог так і не зміг захопити Часів Яр, — нагадує військовий оглядач. Поширити

За словами Поповича, вкрай важливо усвідомлювати глибину цього просування — йдеться про 35-40 кілометрів наразі.

І за це ворог заплатив… Майже півмільйона особового складу було покладено за ці 35-40 кілометрів вглибину просування, — пояснив експерт. Поширити

Втрати армії РФ станом на 25 грудня 2024 року

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1600 російських загарбників, а з техніки знищено: