Сили оборони України дронами знищили склад боєприпасів на одному з найбільших полігонів РФ

Дрони Сил оборони України атакували склад боєприпасів на полігоні "Кадамовський" поблизу Новочеркаська в Ростовській області. Цей об’єкт є одним із найбільших військових полігонів Росії.
Головні тези:
- Українські далекобійні дрони атакували склад боєприпасів на одному з найбільших військових полігонів Росії, призводячи до потужного вибуху та знищення об'єкта.
- Знищення складу боєприпасів на полігоні у Ростовській області ускладнило здатність російських військ на Краматорському напрямку, створюючи серйозні логістичні труднощі.
- Далекобійні дрони також здійснили успішну атаку на аеродром «Міллерово» у Ростовській області, спричинивши серйозні пошкодження.
- Сили оборони України продовжують відбивати повітряні атаки ворога в Ростовській області, збивши кілька ворожих безпілотників та залишаючись в бойовій готовності.
- Інформація про можливі постраждалі особи та наслідки атаки продовжує уточнюватися, але наразі підтверджено відсутність постраждалих у результаті дій українських дронів.
Україна знищила склад боєприпасів на полігоні в Ростовській області
Як зазначають джерела, удар було завдано днями за допомогою далекобійних дронів.
Внаслідок атаки стався потужний вибух із подальшою детонацією боєприпасів. Склад ворога повністю знищено.
Цей склад боєприпасів забезпечував російські війська на Краматорському напрямку. Його знищення спричинило серйозні логістичні труднощі, які суттєво ускладнюють здатність РФ вести бойові дії.
Дрони атакували аеродром "Міллерово" у Ростовській області РФ
23 грудня потужні вибухи пролунали у Ростовській області РФ, де і знаходиться згадане летовище.
Камери зафіксували ймовірний приліт по аеродрому.
Місцеві канали повідомляли про пошкодження будівлі Міллеровського кадетського професійного технікуму.
В оборонному відомстві стверджують, що нібито з 20:40 до 21:20 за московським часом було збито 9 українських дронів.
За словами місцевих мешканців, на одній із вулиць виникла пожежа унаслідок падіння уламків.
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