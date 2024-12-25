Сили оборони України дронами знищили склад боєприпасів на одному з найбільших полігонів РФ

Дрони Сил оборони України атакували склад боєприпасів на полігоні "Кадамовський" поблизу Новочеркаська в Ростовській області. Цей об’єкт є одним із найбільших військових полігонів Росії.

Україна знищила склад боєприпасів на полігоні в Ростовській області

Як зазначають джерела, удар було завдано днями за допомогою далекобійних дронів.

Внаслідок атаки стався потужний вибух із подальшою детонацією боєприпасів. Склад ворога повністю знищено.

Цей склад боєприпасів забезпечував російські війська на Краматорському напрямку. Його знищення спричинило серйозні логістичні труднощі, які суттєво ускладнюють здатність РФ вести бойові дії.

Дрони атакували аеродром "Міллерово" у Ростовській області РФ

23 грудня потужні вибухи пролунали у Ростовській області РФ, де і знаходиться згадане летовище.

Камери зафіксували ймовірний приліт по аеродрому.

Місцеві канали повідомляли про пошкодження будівлі Міллеровського кадетського професійного технікуму.

В оборонному відомстві стверджують, що нібито з 20:40 до 21:20 за московським часом було збито 9 українських дронів.

З дев'ятої вечора сили та засоби ППО відбивають у Ростовській області повітряну атаку ворога. На даний момент у районі Міллерово вже збили 8 БпЛА. За оперативними даними, постраждалих немає, інформація щодо наслідків на землі уточнюється. Системи ППО та мобільні вогневі групи продовжують відбивати атаку, — заявив ставленик Кремля в регіоні Юрій Слюсар. Поширити

За словами місцевих мешканців, на одній із вулиць виникла пожежа унаслідок падіння уламків.