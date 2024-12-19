Сили оборони України атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області

Генштаб ЗСУ
Сили оборони України атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області
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У ніч на 19 грудня Сили оборони України завдали  удару по "Новошахтинському заводу нафтопродуктів" у Ростовській області. Він є єдиним НПЗ у регіоні та забезпечує пальним армію РФ.

Головні тези:

  • Сили оборони України нанесли удар по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області, який є єдиним НПЗ у регіоні та забезпечує пальним армію РФ.
  • Завод переробляє до 7,5 млн тонн нафти на рік і виробляє важливі продукти для російської армії, такі як дизельне паливо і авіагас.
  • Близькість НПЗ до кордону з Україною робить його важливим для ворога в плані логістики.
  • Ураження заводу має на меті підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та припинити збройну агресію проти України.
  • Деталі масштабів ураження та наслідки поки уточнюються, але відомо, що завод грає важливу роль у постачанні пального для військової техніки та авіації Росії.

У Генштабі підтвердили ураження НПЗ у Ростовській області

Вночі силами й засобами Військово-Морських Сил ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдано ураження по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів", що у Ростовській області РФ. 

Зазначається, що цей завод — єдиний нафтопереробний об’єкт у регіоні, що забезпечує паливом збройні сили Росії. Його потужності дозволяють переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік. Основна продукція заводу — мазут, пічне, судове й дизельне пальне, а також прямогонний бензин.

На об’єкті зафіксовано пожежу, зокрема на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5. Деталі щодо масштабів ураження уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде,- йдеться в повідомленні. 

Що відомо про Новошахтинський НПЗ

Як повідомив голова ЦПД Андрій Коваленко, уражений вночі нафтопереробний завод (НПЗ) у російському Новошахтинську відіграє важливу роль для оборонної промисловості.

Дизельне паливо і авіагас є критичними ресурсами для військової техніки, танків, бронемашин та авіації. Завод забезпечує постачання цих видів палива для російської армії, — пояснив Коваленко.

Водночас близькість заводу до кордону з Україною робить його важливим для ворога в питанні логістики.

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