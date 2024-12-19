Сили оборони України атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області

У ніч на 19 грудня Сили оборони України завдали удару по "Новошахтинському заводу нафтопродуктів" у Ростовській області. Він є єдиним НПЗ у регіоні та забезпечує пальним армію РФ.

У Генштабі підтвердили ураження НПЗ у Ростовській області

Вночі силами й засобами Військово-Морських Сил ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдано ураження по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів", що у Ростовській області РФ. Поширити

Зазначається, що цей завод — єдиний нафтопереробний об’єкт у регіоні, що забезпечує паливом збройні сили Росії. Його потужності дозволяють переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік. Основна продукція заводу — мазут, пічне, судове й дизельне пальне, а також прямогонний бензин.

На об’єкті зафіксовано пожежу, зокрема на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5. Деталі щодо масштабів ураження уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде,- йдеться в повідомленні. Поширити

Що відомо про Новошахтинський НПЗ

Як повідомив голова ЦПД Андрій Коваленко, уражений вночі нафтопереробний завод (НПЗ) у російському Новошахтинську відіграє важливу роль для оборонної промисловості.

Дизельне паливо і авіагас є критичними ресурсами для військової техніки, танків, бронемашин та авіації. Завод забезпечує постачання цих видів палива для російської армії, — пояснив Коваленко. Поширити