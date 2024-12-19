Сили оборони України атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області

У ніч на 19 грудня Сили оборони України завдали удару по "Новошахтинському заводу нафтопродуктів" у Ростовській області. Він є єдиним НПЗ у регіоні та забезпечує пальним армію РФ.
Головні тези:
- Сили оборони України нанесли удар по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області, який є єдиним НПЗ у регіоні та забезпечує пальним армію РФ.
- Завод переробляє до 7,5 млн тонн нафти на рік і виробляє важливі продукти для російської армії, такі як дизельне паливо і авіагас.
- Близькість НПЗ до кордону з Україною робить його важливим для ворога в плані логістики.
- Ураження заводу має на меті підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та припинити збройну агресію проти України.
- Деталі масштабів ураження та наслідки поки уточнюються, але відомо, що завод грає важливу роль у постачанні пального для військової техніки та авіації Росії.
У Генштабі підтвердили ураження НПЗ у Ростовській області
Зазначається, що цей завод — єдиний нафтопереробний об’єкт у регіоні, що забезпечує паливом збройні сили Росії. Його потужності дозволяють переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік. Основна продукція заводу — мазут, пічне, судове й дизельне пальне, а також прямогонний бензин.
На об’єкті зафіксовано пожежу, зокрема на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5. Деталі щодо масштабів ураження уточнюються.
Що відомо про Новошахтинський НПЗ
Як повідомив голова ЦПД Андрій Коваленко, уражений вночі нафтопереробний завод (НПЗ) у російському Новошахтинську відіграє важливу роль для оборонної промисловості.
Водночас близькість заводу до кордону з Україною робить його важливим для ворога в питанні логістики.
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