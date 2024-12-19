Силы обороны Украины атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области

Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области
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В ночь на 19 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по "Новошахтинскому заводу нефтепродуктов" в Ростовской области. Он является единственным НПЗ в регионе и обеспечивает горючую армию РФ.

Главные тезисы

  • НПЗ в Новошахтинске играет важную роль для оборонной промышленности, обеспечивая российскую армию дизельным топливом и авиакеросином.
  • Силы обороны Украины нанесли удар по Новошахтинскому НПЗ, который является единственным НПЗ в регионе и обеспечивает горючую армию РФ.
  • Атака на НПЗ имеет целью подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и прекратить вооруженную агрессию против Украины.
  • Близость завода к границе с Украиной делает его стратегически важным для врага в плане логистики.
  • Детали масштабов поражения и возможные последствия атаки на НПЗ пока уточняются, но известно, что завод играет ключевую роль в поставках горючего для военной техники России.

В Генштабе подтвердили поражение НПЗ в Ростовской области

Ночью силами и средствами Военно-Морских Сил ВСУ и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесено поражение по инфраструктуре и производственным мощностям АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростовской области РФ.

Отмечается, что этот завод является единственным нефтеперерабатывающим объектом в регионе, обеспечивающим топливом вооруженные силы России. Его мощности позволяют перерабатывать до 7,5 млн. тонн нефти в год. Основная продукция завода — мазут, печное, судебное и дизельное топливо, а также прямогонный бензин.

На объекте зафиксирован пожар, в том числе на установке каталитического крекинга ЭЛОУ-АВТ-2.5. Детали по масштабам поражения уточняются.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует, — говорится в сообщении.

Что известно о Новошахтинском НПЗ

Как сообщил глава ЦПИ Андрей Коваленко, пораженный ночью нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в российском Новошахтинске играет важную роль для оборонной промышленности.

Дизельное топливо и авиакеросин являются критическими ресурсами для военной техники, танков, бронемашин и авиации. Завод обеспечивает поставки этих видов топлива для российской армии , — пояснил Коваленко.

В то же время, близость завода к границе с Украиной делает его важным для врага в вопросе логистики.

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