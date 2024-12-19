Силы обороны Украины атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области

В ночь на 19 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по "Новошахтинскому заводу нефтепродуктов" в Ростовской области. Он является единственным НПЗ в регионе и обеспечивает горючую армию РФ.

В Генштабе подтвердили поражение НПЗ в Ростовской области

Ночью силами и средствами Военно-Морских Сил ВСУ и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесено поражение по инфраструктуре и производственным мощностям АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростовской области РФ. Поделиться

Отмечается, что этот завод является единственным нефтеперерабатывающим объектом в регионе, обеспечивающим топливом вооруженные силы России. Его мощности позволяют перерабатывать до 7,5 млн. тонн нефти в год. Основная продукция завода — мазут, печное, судебное и дизельное топливо, а также прямогонный бензин.

На объекте зафиксирован пожар, в том числе на установке каталитического крекинга ЭЛОУ-АВТ-2.5. Детали по масштабам поражения уточняются.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует, — говорится в сообщении. Поделиться

Что известно о Новошахтинском НПЗ

Как сообщил глава ЦПИ Андрей Коваленко, пораженный ночью нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в российском Новошахтинске играет важную роль для оборонной промышленности.

Дизельное топливо и авиакеросин являются критическими ресурсами для военной техники, танков, бронемашин и авиации. Завод обеспечивает поставки этих видов топлива для российской армии , — пояснил Коваленко. Поделиться