Силы обороны Украины атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области

В ночь на 19 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по "Новошахтинскому заводу нефтепродуктов" в Ростовской области. Он является единственным НПЗ в регионе и обеспечивает горючую армию РФ.
Главные тезисы
- НПЗ в Новошахтинске играет важную роль для оборонной промышленности, обеспечивая российскую армию дизельным топливом и авиакеросином.
- Силы обороны Украины нанесли удар по Новошахтинскому НПЗ, который является единственным НПЗ в регионе и обеспечивает горючую армию РФ.
- Атака на НПЗ имеет целью подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и прекратить вооруженную агрессию против Украины.
- Близость завода к границе с Украиной делает его стратегически важным для врага в плане логистики.
- Детали масштабов поражения и возможные последствия атаки на НПЗ пока уточняются, но известно, что завод играет ключевую роль в поставках горючего для военной техники России.
В Генштабе подтвердили поражение НПЗ в Ростовской области
Отмечается, что этот завод является единственным нефтеперерабатывающим объектом в регионе, обеспечивающим топливом вооруженные силы России. Его мощности позволяют перерабатывать до 7,5 млн. тонн нефти в год. Основная продукция завода — мазут, печное, судебное и дизельное топливо, а также прямогонный бензин.
На объекте зафиксирован пожар, в том числе на установке каталитического крекинга ЭЛОУ-АВТ-2.5. Детали по масштабам поражения уточняются.
Что известно о Новошахтинском НПЗ
Как сообщил глава ЦПИ Андрей Коваленко, пораженный ночью нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в российском Новошахтинске играет важную роль для оборонной промышленности.
В то же время, близость завода к границе с Украиной делает его важным для врага в вопросе логистики.
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