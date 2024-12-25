Силы обороны Украины дронами уничтожили склад боеприпасов на одном из крупнейших полигонов РФ

Дроны Сил обороны Украины атаковали состав боеприпасов на полигоне "Кадамовский" вблизи Новочеркасска в Ростовской области. Этот объект является одним из крупнейших военных полигонов России.

Украина уничтожила склад боеприпасов на полигоне в Ростовской области

Как отмечают источники, удар был нанесен на днях с помощью дальнобойных дронов.

В результате атаки произошел мощный взрыв с последующей детонацией боеприпасов.

Этот состав боеприпасов обеспечивал русские войска на Краматорском направлении. Его уничтожение повлекло за собой серьезные логистические трудности, существенно усложняющие способность РФ вести боевые действия.

Дроны атаковали аэродром "Миллерово" в Ростовской области РФ

23 декабря мощные взрывы прогремели в Ростовской области РФ, где и находится упомянутый аэропорт.

Камеры зафиксировали вероятный прилет по аэродрому.

Местные каналы сообщали о повреждении здания Миллеровского кадетского профессионального техникума.

В оборонном ведомстве утверждают, что якобы с 20:40 до 21:20 по московскому времени было сбито 9 украинских дронов.

С девяти вечера силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. В настоящее время в районе Миллерово уже сбили 8 БпЛА. По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется. Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку, — заявил ставленник Кремля в регионе Юрий Слюсарь. Поделиться

По словам местных жителей, на одной из улиц возник пожар в результате падения обломков.