Силы обороны Украины дронами уничтожили склад боеприпасов на одном из крупнейших полигонов РФ

Дроны Сил обороны Украины атаковали состав боеприпасов на полигоне "Кадамовский" вблизи Новочеркасска в Ростовской области. Этот объект является одним из крупнейших военных полигонов России.
Главные тезисы
- Украинские дальнобойные дроны атаковали состав боеприпасов на одном из крупнейших военных полигонов России, приводя к мощному взрыву и уничтожению объекта.
- Уничтожение состава боеприпасов на полигоне в Ростовской области усложнило способность русских войск на Краматорском направлении, создавая серьезные логистические трудности.
- Дальнобойные дроны также совершили успешную атаку на аэродром «Миллерово» в Ростовской области, причинив серьезные повреждения.
- Силы обороны Украины продолжают отражать воздушные атаки врага в Ростовской области, сбив несколько вражеских беспилотников и оставаясь в боевой готовности.
- Информация о возможных пострадавших и последствиях атаки продолжает уточняться, но в настоящее время подтверждено отсутствие пострадавших в результате действий украинских дронов.
Украина уничтожила склад боеприпасов на полигоне в Ростовской области
Как отмечают источники, удар был нанесен на днях с помощью дальнобойных дронов.
В результате атаки произошел мощный взрыв с последующей детонацией боеприпасов.
Этот состав боеприпасов обеспечивал русские войска на Краматорском направлении. Его уничтожение повлекло за собой серьезные логистические трудности, существенно усложняющие способность РФ вести боевые действия.
Дроны атаковали аэродром "Миллерово" в Ростовской области РФ
23 декабря мощные взрывы прогремели в Ростовской области РФ, где и находится упомянутый аэропорт.
Камеры зафиксировали вероятный прилет по аэродрому.
Местные каналы сообщали о повреждении здания Миллеровского кадетского профессионального техникума.
В оборонном ведомстве утверждают, что якобы с 20:40 до 21:20 по московскому времени было сбито 9 украинских дронов.
По словам местных жителей, на одной из улиц возник пожар в результате падения обломков.
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