Дроны атаковали нефтебазу в Орловской области РФ — видео
Категория
Проиcшествия
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Дроны атаковали нефтебазу в Орловской области РФ — видео

Дроны атаковали нефтебазу в Орловской области РФ — видео
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Источник:  online.ua

В ночь на 22 декабря в Орловской области России произошла атака беспилотников. В результате атаки на одной из нефтебаз вспыхнул пожар.

Главные тезисы

  • Ночью на 22 декабря дроны атаковали нефтебазу в Орловской области, что привело к возгоранию пожара.
  • Местные жители наблюдали множество взрывов и яркие вспышки на территории объекта топливной инфраструктуры.
  • Губернатор Орловской области подтвердил информацию об атаке дронов и отметил, что ситуация все еще напряжена.
  • Также зафиксированы атаки дронов в Ростовской области, вызвавшие комбинированную реакцию властей.
  • Произошли взрывы в Таганроге, но пока информации о пострадавших этому нетипичному виду атак нет.

Что известно об атаке дронов в Орловской области РФ

Местные жители рассказали, что слышали ночью около 10-12 взрывов и наблюдали яркие вспышки в окрестностях Орла.

Впоследствии в сети появились видео, на которых, по словам очевидцев, зафиксирован пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Губернатор Орловской области Андрей Кличков подтвердил информацию об атаке дронов.

Прошу сохранять покой, атака все еще продолжается. Пока информации о жертвах и пострадавших нет, на месте происшествия уже работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания, — добавил Кличков.

Дроны также атаковали Ростовскую область

В частности, РосСМИ сообщили о взрывах в Ростовской области. На взрывы пожаловались жители Таганрога.

Временный губернатор Ростовской области заявил о "комбинированной атаке". По его словам, российская противовоздушная оборона якобы ликвидировала восемь дронов в Азовском море, в районе Таганрога и Новочеркасска, а также сбила ракету у Миллерово.

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