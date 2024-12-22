Дроны атаковали нефтебазу в Орловской области РФ — видео

В ночь на 22 декабря в Орловской области России произошла атака беспилотников. В результате атаки на одной из нефтебаз вспыхнул пожар.

Что известно об атаке дронов в Орловской области РФ

Местные жители рассказали, что слышали ночью около 10-12 взрывов и наблюдали яркие вспышки в окрестностях Орла.

Впоследствии в сети появились видео, на которых, по словам очевидцев, зафиксирован пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Губернатор Орловской области Андрей Кличков подтвердил информацию об атаке дронов.

Прошу сохранять покой, атака все еще продолжается. Пока информации о жертвах и пострадавших нет, на месте происшествия уже работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания, — добавил Кличков. Поделиться

Дроны также атаковали Ростовскую область

В частности, РосСМИ сообщили о взрывах в Ростовской области. На взрывы пожаловались жители Таганрога.