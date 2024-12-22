Дроны атаковали нефтебазу в Орловской области РФ — видео

В ночь на 22 декабря в Орловской области России произошла атака беспилотников. В результате атаки на одной из нефтебаз вспыхнул пожар.
Главные тезисы
- Ночью на 22 декабря дроны атаковали нефтебазу в Орловской области, что привело к возгоранию пожара.
- Местные жители наблюдали множество взрывов и яркие вспышки на территории объекта топливной инфраструктуры.
- Губернатор Орловской области подтвердил информацию об атаке дронов и отметил, что ситуация все еще напряжена.
- Также зафиксированы атаки дронов в Ростовской области, вызвавшие комбинированную реакцию властей.
- Произошли взрывы в Таганроге, но пока информации о пострадавших этому нетипичному виду атак нет.
Что известно об атаке дронов в Орловской области РФ
Местные жители рассказали, что слышали ночью около 10-12 взрывов и наблюдали яркие вспышки в окрестностях Орла.
Впоследствии в сети появились видео, на которых, по словам очевидцев, зафиксирован пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
Губернатор Орловской области Андрей Кличков подтвердил информацию об атаке дронов.
Дроны также атаковали Ростовскую область
В частности, РосСМИ сообщили о взрывах в Ростовской области. На взрывы пожаловались жители Таганрога.
Временный губернатор Ростовской области заявил о "комбинированной атаке". По его словам, российская противовоздушная оборона якобы ликвидировала восемь дронов в Азовском море, в районе Таганрога и Новочеркасска, а также сбила ракету у Миллерово.
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