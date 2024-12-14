Нефтебаза под Орлом продолжает мощно гореть после атаки дронов — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Нефтебаза под Орлом продолжает мощно гореть после атаки дронов — видео

Пожар
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Источник:  online.ua

В ночь на 14 декабря Силы обороны Украины нанесли поражение по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛВДС) "Стальная лошадь" в Орловской области РФ. Пожар на нефтебазе усилился.

Главные тезисы

  • Пожар на нефтебазе под Орлом усилился после удара дронов со стороны Сил обороны Украины.
  • В результате удара по линейно-производственной диспетчерской станции 'Стальная лошадь' начался мощный пожар, охвативший второй резервуар нефти.
  • Линейная производственно-диспетчерская станция 'Стальная лошадь' является ключевым объектом российского военно-промышленного комплекса.
  • МЧС России не предоставляет информацию о масштабном пожаре на нефтебазе под Орлом в результате атаки украинских сил.
  • Силы обороны Украины поразили терминал нефтепродуктов под Орлом, часть российского военно-промышленного комплекса.

Пожар на нефтебазе под Орлом масштабировался

Днем стало известно, что взорвался второй резервуар с нефтью. Пожар стал более масштабным и до сих пор пылает.

Территория вокруг нефтебазы окутана черным дымом.

МЧС России ничего не сообщает об этом масштабном пожаре в Орловской области.

Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Орловской области РФ

В ночь на 14 декабря подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛВДС) "Стальная лошадь" в Орловской области РФ.

Это один из самых крупных терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла.

В результате поражения начался мощный пожар.

Линейная производственно-диспетчерская станция "Стальная лошадь" является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ.

Результаты боевой работы уточняются.

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