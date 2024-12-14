Нафтобаза під Орлом продовжує потужно палати після атаки дронів — відео
Категорія
Події
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Нафтобаза під Орлом продовжує потужно палати після атаки дронів — відео

Пожежа
Джерело:  online.ua

У ніч на 14 грудня Сили оборони України завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області РФ. Наразі пожежа на нафтобазі  посилилася.

Головні тези:

  • У ніч на 14 грудня українські сили завдали удару по нафтобазі «Стальной конь» під Орлом в Росії.
  • Пожежа після атаки посилилася, вибухнув другий резервуар з нафтою, що призвело до ще більшої масштабної пожежі.
  • Лінійна виробничо-диспетчерська станція «Стальной конь» є ключовим об'єктом російського військово-промислового комплексу.
  • МЧС Росії не надає жодної інформації про масштабну пожежу на нафтобазі під Орлом внаслідок удару з боку Сил оборони України.

Пожежа на нафтобазі під Орлом масштабувалася

Вдень стало відомо, що вибухнув другий резервуар з нафтою. Пожежа стала більш масштабною і досі палає.

Територія довкруги нафтобази оповита чорним димом.

МЧС Росії нічого не повідомляє про цю масштабну пожежу в Орловській області.

Сили оборони України уразили нафтобазу в Орловській області РФ

У ніч на 14 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області РФ.

Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.

В результаті ураження розпочалася потужна пожежа.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії рф.

Результати бойової роботи уточнюються.

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пожежа

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