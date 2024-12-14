Нафтобаза під Орлом продовжує потужно палати після атаки дронів — відео

У ніч на 14 грудня Сили оборони України завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області РФ. Наразі пожежа на нафтобазі посилилася.

Пожежа на нафтобазі під Орлом масштабувалася

Вдень стало відомо, що вибухнув другий резервуар з нафтою. Пожежа стала більш масштабною і досі палає.

Територія довкруги нафтобази оповита чорним димом.

МЧС Росії нічого не повідомляє про цю масштабну пожежу в Орловській області.

Сили оборони України уразили нафтобазу в Орловській області РФ

У ніч на 14 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області РФ.

Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. Поширити

В результаті ураження розпочалася потужна пожежа.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії рф.

Результати бойової роботи уточнюються.