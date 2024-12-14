Нафтобаза під Орлом продовжує потужно палати після атаки дронів — відео

У ніч на 14 грудня Сили оборони України завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області РФ. Наразі пожежа на нафтобазі посилилася.
Головні тези:
- У ніч на 14 грудня українські сили завдали удару по нафтобазі «Стальной конь» під Орлом в Росії.
- Пожежа після атаки посилилася, вибухнув другий резервуар з нафтою, що призвело до ще більшої масштабної пожежі.
- Лінійна виробничо-диспетчерська станція «Стальной конь» є ключовим об'єктом російського військово-промислового комплексу.
- МЧС Росії не надає жодної інформації про масштабну пожежу на нафтобазі під Орлом внаслідок удару з боку Сил оборони України.
Пожежа на нафтобазі під Орлом масштабувалася
Вдень стало відомо, що вибухнув другий резервуар з нафтою. Пожежа стала більш масштабною і досі палає.
Територія довкруги нафтобази оповита чорним димом.
МЧС Росії нічого не повідомляє про цю масштабну пожежу в Орловській області.
Сили оборони України уразили нафтобазу в Орловській області РФ
У ніч на 14 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області РФ.
В результаті ураження розпочалася потужна пожежа.
Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії рф.
Результати бойової роботи уточнюються.
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