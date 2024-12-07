Українські воїни уразили 2 пункти управління армії РФ

Протягом минулої доби Сили оборони України успішно ліквідували ще 1300 російський загарбників і два ворожих засоби ППО.
Головні тези:
- Загальні бойові втрати армії РФ у живій силі нараховують понад 750 тисяч осіб та значну кількість військової техніки.
- Протягом останніх днів Україна стикнулася з надзвичайно напруженою ситуацією на різних напрямках фронту, зокрема на Покровському та Курахівському.
- Загалом зафіксовано 177 бойових зіткнень з російськими загарбниками.
Втрати армії РФ станом на 7 грудня 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 751910 (+1300) осіб,
танків — 9514 (+0) од,
бойових броньованих машин — 19535 (+17) од,
артилерійських систем — 21055 (+12) од,
РСЗВ — 1253 (+0) од,
засобів ППО — 1022 (+2) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 20042 (+19) од,
крилатих ракет — 2857 (+0) од,
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 30948 (+49) од,
спеціальної техніки — 3633 (+0) од.
Що відомо про ситуацію на фронті 6-7 грудня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими захисниками.
Доволі напруженою ситуація залишається на Покровському та Курахівському напрямках.
Також вказано, що 6 грудня армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, а також десять авіаударів, скинувши 36 КАБ.
Окрім того, ворог здійснив близько 4000 обстрілів, з них 143 — із реактивних систем залпового вогню.
Російські окупанти завдавали авіаударів по населених пунктах Новоєгорівка, Константинополь, Дачне, Одрадне, Запоріжжя, Новопавлівка та Новосілка.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-