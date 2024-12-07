Українські воїни уразили 2 пункти управління армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни уразили 2 пункти управління армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Протягом минулої доби Сили оборони України успішно ліквідували ще 1300 російський загарбників і два ворожих засоби ППО.

Головні тези:

  • Загальні бойові втрати армії РФ у живій силі нараховують понад 750 тисяч осіб та значну кількість військової техніки.
  • Протягом останніх днів Україна стикнулася з надзвичайно напруженою ситуацією на різних напрямках фронту, зокрема на Покровському та Курахівському.
  • Загалом зафіксовано 177 бойових зіткнень з російськими загарбниками.

Втрати армії РФ станом на 7 грудня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 751910 (+1300) осіб,

  • танків — 9514 (+0) од,

  • бойових броньованих машин — 19535 (+17) од,

  • артилерійських систем — 21055 (+12) од,

  • РСЗВ — 1253 (+0) од,

  • засобів ППО — 1022 (+2) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 20042 (+19) од,

  • крилатих ракет — 2857 (+0) од,

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 30948 (+49) од,

  • спеціальної техніки — 3633 (+0) од.

Що відомо про ситуацію на фронті 6-7 грудня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими захисниками.

Доволі напруженою ситуація залишається на Покровському та Курахівському напрямках.

Також вказано, що 6 грудня армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, а також десять авіаударів, скинувши 36 КАБ.

Окрім того, ворог здійснив близько 4000 обстрілів, з них 143 — із реактивних систем залпового вогню.

Російські окупанти завдавали авіаударів по населених пунктах Новоєгорівка, Константинополь, Дачне, Одрадне, Запоріжжя, Новопавлівка та Новосілка.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали п’яти ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили два пункти управління.

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