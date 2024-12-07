Удар РФ по Кривому Рогу — зросла кількість загиблих

У ніч проти 7 грудня у Кривому Розі рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини.

Росія вбила ще трьох людей у Кривому Розі

Всього загинули 3 людей та 17 — постраждали, з них 1 дитина, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, у ДСНС офіційно підтвердили, що аварійно-рятувальні роботи в місті завершені.

Нагадаємо, ввечері 6 грудня російські загарбник вдарили балістикою по Кривому Рогу, повідомлялося про загиблих і постраждалих.

За попередніми даними, у місті пошкоджена адмінбудівля.

Представники місцевої влади одразу заявили, що серед постраждалих — 6-річна дитина. Хлопчик — у лікарні в стані середньої тяжкості.

Згодом стало відомо, що у місті окупанти зруйнували триповерхову будівлю, а також пошкодили житлові будинки та автомобілі.

У людей різані та забійні рани, осколкові поранення. Всім була надана необхідна меддопомога.

Що відомо про ситуацію у Запоріжжі

Увечері 6 грудня російська армія атакувала Запоріжжя.

Уже вночі 7 грудня ДСНС України офіційно повідомила про завершення аварійно-рятувальних робіт у Запоріжжі.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Представники служби також заявили, що серед 24 травмованих — чотиримісячне немовля, діти 4 та 11 років.

Також, за даними ДСНС, у результаті авіаудару по місту загинули 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях.

На місці події працювали відповідні екстрені та комунальні служби міста.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Окрім того, вказано, що для ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучалося 32 рятувальника та 8 одиниць техніки.