Удар РФ по Кривому Рогу — зросла кількість загиблих

У ніч проти 7 грудня у Кривому Розі рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини.
Головні тези:
- У результаті удару Росії по Кривому Рогу загинули 3 людини, а 17 отримали поранення.
- Аварійно-рятувальні роботи у місті завершені, але ситуація залишається напруженою.
- Запоріжжя також потрапило під удар російської армії, кількість загиблих досягла 10 осіб.
Росія вбила ще трьох людей у Кривому Розі
Окрім того, у ДСНС офіційно підтвердили, що аварійно-рятувальні роботи в місті завершені.
Нагадаємо, ввечері 6 грудня російські загарбник вдарили балістикою по Кривому Рогу, повідомлялося про загиблих і постраждалих.
За попередніми даними, у місті пошкоджена адмінбудівля.
Представники місцевої влади одразу заявили, що серед постраждалих — 6-річна дитина. Хлопчик — у лікарні в стані середньої тяжкості.
Згодом стало відомо, що у місті окупанти зруйнували триповерхову будівлю, а також пошкодили житлові будинки та автомобілі.
У людей різані та забійні рани, осколкові поранення. Всім була надана необхідна меддопомога.
Що відомо про ситуацію у Запоріжжі
Увечері 6 грудня російська армія атакувала Запоріжжя.
Уже вночі 7 грудня ДСНС України офіційно повідомила про завершення аварійно-рятувальних робіт у Запоріжжі.
Представники служби також заявили, що серед 24 травмованих — чотиримісячне немовля, діти 4 та 11 років.
Також, за даними ДСНС, у результаті авіаудару по місту загинули 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях.
На місці події працювали відповідні екстрені та комунальні служби міста.
Окрім того, вказано, що для ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучалося 32 рятувальника та 8 одиниць техніки.
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