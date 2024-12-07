Удар РФ по Кривому Рогу — возросло количество погибших

В ночь на 7 декабря в Кривом Роге спасатели достали из-под завалов тело еще одного человека.
Главные тезисы
- В результате удара России по Кривому Рогу погибли 3 человека, а 17 получили ранения.
- Аварийно-спасательные работы в городе завершены, но ситуация остается напряженной.
- Запорожье также попало под удар российской армии, число погибших достигло 10 человек.
Россия убила еще троих человек в Кривом Роге
Кроме того, в ГСЧС официально подтвердили, что аварийно-спасательные работы в городе завершены.
Напомним, вечером 6 декабря российские захватчики ударили баллистикой по Кривому Рогу, сообщалось о погибших и пострадавших.
По предварительным данным, в городе повреждено админздание.
Представители местных властей сразу заявили, что среди пострадавших — 6-летний ребенок. Мальчик — в больнице в состоянии средней тяжести.
Впоследствии стало известно, что в городе оккупанты разрушили трехэтажное здание, а также повредили жилые дома и автомобили.
У людей резаные и ушибные раны, осколочные ранения. Всем была оказана необходимая медпомощь.
Что известно о ситуации в Запорожье
Вечером 6 декабря российская армия атаковала Запорожье.
Уже ночью 7 декабря ГСЧС Украины официально сообщила о завершении аварийно-спасательных работ в Запорожье.
Представители службы также заявили, что среди 24 травмированных — четырехмесячный младенец, дети 4 и 11 лет.
Также, по данным ГСЧС, в результате авиаудара по городу погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях.
На месте происшествия работали экстренные и коммунальные службы города.
Кроме того, указано, что для ликвидации последствий вражеского обстрела привлекалось 32 спасателя и 8 единиц техники.
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