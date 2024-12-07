Удар РФ по Кривому Рогу — возросло количество погибших

В ночь на 7 декабря в Кривом Роге спасатели достали из-под завалов тело еще одного человека.

Россия убила еще троих человек в Кривом Роге

Всего погибли 3 человека и 17 — пострадали, из них 1 ребенок, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, в ГСЧС официально подтвердили, что аварийно-спасательные работы в городе завершены.

Напомним, вечером 6 декабря российские захватчики ударили баллистикой по Кривому Рогу, сообщалось о погибших и пострадавших.

По предварительным данным, в городе повреждено админздание.

Представители местных властей сразу заявили, что среди пострадавших — 6-летний ребенок. Мальчик — в больнице в состоянии средней тяжести.

Впоследствии стало известно, что в городе оккупанты разрушили трехэтажное здание, а также повредили жилые дома и автомобили.

У людей резаные и ушибные раны, осколочные ранения. Всем была оказана необходимая медпомощь.

Что известно о ситуации в Запорожье

Вечером 6 декабря российская армия атаковала Запорожье.

Уже ночью 7 декабря ГСЧС Украины официально сообщила о завершении аварийно-спасательных работ в Запорожье.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Представители службы также заявили, что среди 24 травмированных — четырехмесячный младенец, дети 4 и 11 лет.

Также, по данным ГСЧС, в результате авиаудара по городу погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях.

На месте происшествия работали экстренные и коммунальные службы города.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Кроме того, указано, что для ликвидации последствий вражеского обстрела привлекалось 32 спасателя и 8 единиц техники.