Украинские воины поразили 2 пункта управления армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины поразили 2 пункта управления армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

За прошедшие сутки Силы обороны Украины успешно ликвидировали еще 1300 российских захватчиков и два вражеских средства ПВО.

Главные тезисы

  • Общие боевые потери армии РФ в живой силе насчитывают более 750 тысяч человек и значительное количество военной техники.
  • В последние дни Украина столкнулась с чрезвычайно напряженной ситуацией на разных направлениях фронта, в частности на Покровском и Кураховском.
  • В общей сложности зафиксировано 177 боевых столкновений с российскими захватчиками.

Потери армии РФ по состоянию на 7 декабря 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 751910 (+1300) человек,

  • танков — 9514 (+0) ед,

  • боевых бронированных машин — 19535 (+17) ед,

  • артиллерийских систем — 21055 (+12) ед,

  • РСЗО — 1253 (+0) ед,

  • средств ПВО — 1022 (+2) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 20042 (+19) ед,

  • крылатых ракет — 2857 (+0) ед,

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 30948 (+49) ед,

  • специальной техники — 3633 (+0) ед.

Что известно о ситуации на фронте 6-7 декабря

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками.

Довольно напряженной ситуация остается на Покровском и Кураховском направлениях.

Также указано, что 6 декабря армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также десять авиаударов, сбросив 36 КАБ.

Кроме того, враг совершил около 4000 обстрелов, из них 143 из реактивных систем залпового огня.

Российские солдаты наносили авиаудары по населенным пунктам Новоегоровка, Константинополь, Дачное, Отрадное, Запорожье, Новопавловка и Новоселка.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили два пункта управления.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
НАТО планирует обсудить приглашение Украины в блок, но есть одно "но"
Сибига и Рютте
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по Кривому Рогу — возросло количество погибших
ДСНС Украины
Кривой Рог
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Развернуты около 80 тысяч военных США. Байден пригрозил Путину
The White House
Байден

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?