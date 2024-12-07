Украинские воины поразили 2 пункта управления армии РФ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины успешно ликвидировали еще 1300 российских захватчиков и два вражеских средства ПВО.

Потери армии РФ по состоянию на 7 декабря 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 751910 (+1300) человек,

танков — 9514 (+0) ед,

боевых бронированных машин — 19535 (+17) ед,

артиллерийских систем — 21055 (+12) ед,

РСЗО — 1253 (+0) ед,

средств ПВО — 1022 (+2) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов — 329 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 20042 (+19) ед,

крылатых ракет — 2857 (+0) ед,

кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 30948 (+49) ед,

специальной техники — 3633 (+0) ед.

Что известно о ситуации на фронте 6-7 декабря

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками.

Довольно напряженной ситуация остается на Покровском и Кураховском направлениях.

Также указано, что 6 декабря армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также десять авиаударов, сбросив 36 КАБ.

Кроме того, враг совершил около 4000 обстрелов, из них 143 из реактивных систем залпового огня.

Российские солдаты наносили авиаудары по населенным пунктам Новоегоровка, Константинополь, Дачное, Отрадное, Запорожье, Новопавловка и Новоселка.