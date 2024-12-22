Дрони атакували нафтобазу в Орловській області РФ — відео

У ніч на 22 грудня в Орловській області Росії сталася атака безпілотників. Унаслідок атаки на одній із нафтобаз спалахнула пожежа.

Що відомо про атаку дронів в Орловській області РФ

Місцеві жителі розповіли, що чули вночі близько 10-12 вибухів і спостерігали яскраві спалахи на околицях Орла.

Згодом у мережі з’явилися відео, на яких, за словами очевидців, зафіксовано пожежу на нафтопереробному заводі.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков підтвердив інформацію про атаку дронів. Він зазначив, що в селищі Сталевий Кінь, де розташований об’єкт паливної інфраструктури, сталося загоряння внаслідок атаки.

Прошу зберігати спокій, атака все ще триває. Наразі інформації про жертви та постраждалих немає, на місці події вже працюють оперативні служби, вживають заходів щодо ліквідації наслідків загоряння, — додав Кличков. Поширити

Дрони також атакували Ростовську область

Зокрема росЗМІ повідомили про вибухи у Ростовській області. На вибухи поскаржилися жителі Таганрога.