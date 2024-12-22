Дрони атакували нафтобазу в Орловській області РФ — відео
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Дрони атакували нафтобазу в Орловській області РФ — відео

Дрони атакували нафтобазу в Орловській області РФ — відео
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Джерело:  online.ua

У ніч на 22 грудня в Орловській області Росії сталася атака безпілотників. Унаслідок атаки на одній із нафтобаз спалахнула пожежа.

Головні тези:

  • Уночі на 22 грудня дрони атакували нафтобазу в Орловській області, що призвело до спалаху пожежі.
  • Місцеві жителі спостерігали велику кількість вибухів та яскраві спалахи на території об'єкта паливної інфраструктури.
  • Губернатор Орловської області підтвердив інформацію про атаку дронів та зазначив, що ситуація все ще напружена.
  • Також зафіксовані атаки дронів у Ростовській області, що викликали комбіновану реакцію влади.
  • Відбулися вибухи у Таганрозі, але наразі інформації про постраждалих цьому нетиповому виду атак немає.

Що відомо про атаку дронів в Орловській області РФ

Місцеві жителі розповіли, що чули вночі близько 10-12 вибухів і спостерігали яскраві спалахи на околицях Орла.

Згодом у мережі з’явилися відео, на яких, за словами очевидців, зафіксовано пожежу на нафтопереробному заводі.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков підтвердив інформацію про атаку дронів. Він зазначив, що в селищі Сталевий Кінь, де розташований об’єкт паливної інфраструктури, сталося загоряння внаслідок атаки.

Прошу зберігати спокій, атака все ще триває. Наразі інформації про жертви та постраждалих немає, на місці події вже працюють оперативні служби, вживають заходів щодо ліквідації наслідків загоряння, — додав Кличков.

Дрони також атакували Ростовську область

Зокрема росЗМІ повідомили про вибухи у Ростовській області. На вибухи поскаржилися жителі Таганрога.

Тимчасовий губернатор Ростовської області заявив про "комбіновану атаку". За його словами, російська протиповітряна оборона нібито ліквідувала вісім дронів в Азовському морі, у районі Таганрога та Новочеркаська, а також збила ракету біля Міллерово.

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