Дрони атакували нафтобазу в Орловській області РФ — відео

У ніч на 22 грудня в Орловській області Росії сталася атака безпілотників. Унаслідок атаки на одній із нафтобаз спалахнула пожежа.
Головні тези:
- Уночі на 22 грудня дрони атакували нафтобазу в Орловській області, що призвело до спалаху пожежі.
- Місцеві жителі спостерігали велику кількість вибухів та яскраві спалахи на території об'єкта паливної інфраструктури.
- Губернатор Орловської області підтвердив інформацію про атаку дронів та зазначив, що ситуація все ще напружена.
- Також зафіксовані атаки дронів у Ростовській області, що викликали комбіновану реакцію влади.
- Відбулися вибухи у Таганрозі, але наразі інформації про постраждалих цьому нетиповому виду атак немає.
Що відомо про атаку дронів в Орловській області РФ
Місцеві жителі розповіли, що чули вночі близько 10-12 вибухів і спостерігали яскраві спалахи на околицях Орла.
Згодом у мережі з’явилися відео, на яких, за словами очевидців, зафіксовано пожежу на нафтопереробному заводі.
Губернатор Орловської області Андрій Кличков підтвердив інформацію про атаку дронів. Він зазначив, що в селищі Сталевий Кінь, де розташований об’єкт паливної інфраструктури, сталося загоряння внаслідок атаки.
Дрони також атакували Ростовську область
Зокрема росЗМІ повідомили про вибухи у Ростовській області. На вибухи поскаржилися жителі Таганрога.
Тимчасовий губернатор Ростовської області заявив про "комбіновану атаку". За його словами, російська протиповітряна оборона нібито ліквідувала вісім дронів в Азовському морі, у районі Таганрога та Новочеркаська, а також збила ракету біля Міллерово.
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