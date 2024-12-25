Росія кинула сили трьох армій на захоплення Покровська — що відомо

Ворог намагається прорвати оборону міста Покровська з флангів, уникаючи фронтального штурму, але при цьому зазнає значних втрат. Хоча армія РФ представлена трьома загальновійськовими формуваннями.

Росія намагається захопити Покровськ з флангів

Про це в телеефірі повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктор Трегубов.

На Покровському напрямку лише за останню добу наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора. Противник на цьому напрямку сильно переважає в живій силі. Проти нас зосереджено три російські загальновійськові армії — 2-а, 41-а та 51-а центрального військового округу противника. Бої тут носять дуже жорсткий характер, бо російські окупанти кидають уперед усі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ. Віктор Трегубов Речник ОСУВ “Хортиця”

При цьому, за його словами, окупанти хоча й уникають фронтального штурму міста, а намагаються прорватися з флангів — все одно зазнають значних втрат.

Українські воїни виявляють надзвичайну стійкість і завдають ворогу значних втрат. Лише минулої доби наші захисники знищили 261-го окупанта, з них 133 безповоротно. Знищено також автомобіль зв’язку. Поширити

За словами Трегубова, загарбники не полишають спроб прорватися до самого міста Покровська, але боїв і ворожих ДРГ у місті та його околицях наразі немає. Ворог просто намагається просунутися на максимальну відстань до околиць Покровська та прорватися через лівий і правий фланги Сил оборони для того, щоб зробити охоплення самого міста.

Бої у самому місті — це дуже неприємна річ, тому ворог намагається нав’язати бої на околицях, щоб змусити українські сили відійти й уникнути для себе фронтального штурму.

21 грудня ЗСУ знищили майже 200 окупантів на Покровському напрямку

Загалом від початку доби 21 грудня відбулося 169 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч окупантам, завдаючи їм вогневого ураження.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 24 рази атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Даченського та Нововасилівки. Наші захисники відбили 20 штурмів. Чотири атаки тривають.