Россия бросила силы трех армий на захват Покровска — что известно

Враг пытается прорвать оборону города Покровска с флангов, избегая фронтального штурма, но при этом несет значительные потери. Хотя армия РФ представлена тремя общевоенными формированиями.

Россия пытается захватить Покровск с флангов

Об этом в телеэфире сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

На Покровском направлении только за последние сутки наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора. Противник на этом направлении сильно преобладает в живой силе. Против нас сосредоточены три русских общевойсковых армии — 2-я, 41-я и 51-я центрального военного округа противника. Бои здесь носят очень жесткий характер, потому что российские кафиры бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск. Виктор Трегубов Спикер ОСУВ "Хортица"

При этом, по его словам, оккупанты хотя и избегают фронтального штурма города, а пытаются прорваться с флангов — все равно терпят значительные потери.

Украинские воины проявляют чрезвычайную стойкость и наносят врагу значительные потери. Только за прошедшие сутки наши защитники уничтожили 261-го оккупанта, из них 133 безвозвратно. Уничтожен также автомобиль связи. Поделиться

По словам Трегубова, захватчики не оставляют попыток прорваться в город Покровск, но боев и враждебных ДРГ в городе и его окрестностях пока нет. Враг просто пытается продвинуться на максимальное расстояние до окрестностей Покровска и прорваться через левый и правый фланги сил обороны для того, чтобы сделать охват самого города.

Бои в самом городе — очень неприятная вещь, поэтому враг пытается навязать бои на окраинах, чтобы заставить украинские силы отойти и избежать для себя фронтального штурма.

21 декабря ВСУ уничтожили почти 200 оккупантов на Покровском направлении

Всего с начала суток 21 декабря произошло 169 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор оккупантам, нанося им огненное поражение.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 24 раза атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасильевки. Наши защитники отразили 20 штурмов. Четыре атаки продолжаются.