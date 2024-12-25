Россия бросила силы трех армий на захват Покровска — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Россия бросила силы трех армий на захват Покровска — что известно

Покровск
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Враг пытается прорвать оборону города Покровска с флангов, избегая фронтального штурма, но при этом несет значительные потери. Хотя армия РФ представлена тремя общевоенными формированиями.

Главные тезисы

  • Российские войска бросили силы трех армий на захват города Покровска, но несут значительные потери от украинских защитников.
  • Украинские воины проявляют чрезвычайную стойкость и мужество в борьбе за каждый квадратный метр территории в защите города Покровска.
  • Враг, сосредоточивший три российские общевойсковые армии на захват Покровска, несмотря на попытки прорваться с флангов, сталкивается с сильным сопротивлением и значительными потерями.
  • Бои на Покровском направлении весьма жестоки, однако украинские защитники успешно отражают атаки противника, нанося ему огромный ущерб в технике и живой силе.
  • Важность украинской обороны заключается в предотвращении захвата города Покровска российскими силами, что подчеркивает важность стойкости и решимости украинских воинов.

Россия пытается захватить Покровск с флангов

Об этом в телеэфире сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

На Покровском направлении только за последние сутки наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора. Противник на этом направлении сильно преобладает в живой силе. Против нас сосредоточены три русских общевойсковых армии — 2-я, 41-я и 51-я центрального военного округа противника. Бои здесь носят очень жесткий характер, потому что российские кафиры бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск.

Виктор Трегубов

Виктор Трегубов

Спикер ОСУВ "Хортица"

При этом, по его словам, оккупанты хотя и избегают фронтального штурма города, а пытаются прорваться с флангов — все равно терпят значительные потери.

Украинские воины проявляют чрезвычайную стойкость и наносят врагу значительные потери. Только за прошедшие сутки наши защитники уничтожили 261-го оккупанта, из них 133 безвозвратно. Уничтожен также автомобиль связи.

По словам Трегубова, захватчики не оставляют попыток прорваться в город Покровск, но боев и враждебных ДРГ в городе и его окрестностях пока нет. Враг просто пытается продвинуться на максимальное расстояние до окрестностей Покровска и прорваться через левый и правый фланги сил обороны для того, чтобы сделать охват самого города.

Бои в самом городе — очень неприятная вещь, поэтому враг пытается навязать бои на окраинах, чтобы заставить украинские силы отойти и избежать для себя фронтального штурма.

21 декабря ВСУ уничтожили почти 200 оккупантов на Покровском направлении

Всего с начала суток 21 декабря произошло 169 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор оккупантам, нанося им огненное поражение.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 24 раза атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасильевки. Наши защитники отразили 20 штурмов. Четыре атаки продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 404 оккупанта, из них 193 — безвозвратно. Также уничтожены танк, девять автомобилей, два автоматических гранатомета и спутниковая система связи, также повреждена артиллерийская система.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Разведка Эстонии озвучила безумные цифры потерь российской армии под Покровском
Потери РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 100 российских оккупантов на Покровском направлении с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили около 200 российских оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?