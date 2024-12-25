Россия бросила силы трех армий на захват Покровска — что известно

Враг пытается прорвать оборону города Покровска с флангов, избегая фронтального штурма, но при этом несет значительные потери. Хотя армия РФ представлена тремя общевоенными формированиями.
Главные тезисы
- Российские войска бросили силы трех армий на захват города Покровска, но несут значительные потери от украинских защитников.
- Украинские воины проявляют чрезвычайную стойкость и мужество в борьбе за каждый квадратный метр территории в защите города Покровска.
- Враг, сосредоточивший три российские общевойсковые армии на захват Покровска, несмотря на попытки прорваться с флангов, сталкивается с сильным сопротивлением и значительными потерями.
- Бои на Покровском направлении весьма жестоки, однако украинские защитники успешно отражают атаки противника, нанося ему огромный ущерб в технике и живой силе.
- Важность украинской обороны заключается в предотвращении захвата города Покровска российскими силами, что подчеркивает важность стойкости и решимости украинских воинов.
Россия пытается захватить Покровск с флангов
Об этом в телеэфире сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.
При этом, по его словам, оккупанты хотя и избегают фронтального штурма города, а пытаются прорваться с флангов — все равно терпят значительные потери.
По словам Трегубова, захватчики не оставляют попыток прорваться в город Покровск, но боев и враждебных ДРГ в городе и его окрестностях пока нет. Враг просто пытается продвинуться на максимальное расстояние до окрестностей Покровска и прорваться через левый и правый фланги сил обороны для того, чтобы сделать охват самого города.
Бои в самом городе — очень неприятная вещь, поэтому враг пытается навязать бои на окраинах, чтобы заставить украинские силы отойти и избежать для себя фронтального штурма.
21 декабря ВСУ уничтожили почти 200 оккупантов на Покровском направлении
Всего с начала суток 21 декабря произошло 169 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор оккупантам, нанося им огненное поражение.
На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 24 раза атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасильевки. Наши защитники отразили 20 штурмов. Четыре атаки продолжаются.
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