Разведка Эстонии озвучила безумные цифры потерь российской армии под Покровском
Категория
Украина
Дата публикации

Разведка Эстонии озвучила безумные цифры потерь российской армии под Покровском

Потери РФ
Читати українською
Источник:  ERR

Российские войска продвинулись на Покровско-Кураховском направлении по цене тысяч погибших солдат. Сил обороны Украины контратаковали на Купянском направлении.

Главные тезисы

  • Российские войска понесли значительные потери в ходе продвижения на Покровском направлении, по данным разведки Эстонии.
  • Украинские силы успешно отразили атаки на Купянском направлении благодаря контратакам и погодным условиям.
  • Эстонская разведка отмечает усложнение возможностей российской армии из-за погоды, что затрудняет использование авиации и тяжелой техники.

Россия несет бешеные потери на Покровском направлении

Об этом сообщает разведка Эстонии.

Как отметили в ведомстве, сейчас у россиян основным остается Покровско-Кураховское направление. Там они продвигаются благодаря пехотным наступлениям.

В разведке Эстонии обратили внимание, что только на Покровском направлении за две недели погибло около 3 тыс. человек. По оценкам, эти цифры продолжают расти по мере приближения к Покровску.

В то же время ВСУ смогли отразить атаки россиян вдоль реки Сухие Ялы к югу от Курахового. На протяжении всей недели они выдерживали атаки со стороны России, которая пыталась оцепить этот район с севера и с юга.

Кроме того, эстонская разведка отметила, что неблагоприятные погодные условия в определенной степени играют украинским силам на руку. Ведь использование россиянами авиации и тяжелой техники затруднено. Это в свою очередь усложняет задействовать весь боевой потенциал одновременно.

Несмотря на то, что РФ имеет медленное продвижение на Покровском направлении, им не удалось достичь желаемого прорыва на оперативном уровне. В связи с этим Россия увеличивает давление на украинские войска, расположенные в Курской области.

ВСУ также сопровождает успех на Купянском направлении, где были уничтожены два плацдарма, возникшие во время форсирования реки Оскол. Украина продолжает наносить систематические удары по российской военной инфраструктуре в глубине страны. Она использует оружие, полученное от союзников и собственные разработанные системы.

Россия пытается выровнять линию фронта под Покровском

Об этом в телеэфире сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Комментируя ситуацию в Покровском направлении, Волошин отметил, что враг пытается выровнять линию фронта и выйти на административные границы Донецкой области. В самом же Покровской ситуации полностью контролируют Силы обороны.

Вражеских разведывательно-диверсионных групп в Покровске нет и бои в окрестностях города не ведутся.

Спикер также подчеркнул, что оккупанты «теряют преимущество в артиллерии, однако они это компенсируют применением авиации и сбросами авиационных бомб».

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло около 30 боестолкновений на Покровском направлении
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кураховское, Покровское и Времевское направления остаются самыми горячими на фронте
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ВСУ описали актуальную ситуацию на Покровском направлении фронта
Покровск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?