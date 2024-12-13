Разведка Эстонии озвучила безумные цифры потерь российской армии под Покровском

Российские войска продвинулись на Покровско-Кураховском направлении по цене тысяч погибших солдат. Сил обороны Украины контратаковали на Купянском направлении.

Россия несет бешеные потери на Покровском направлении

Об этом сообщает разведка Эстонии.

Как отметили в ведомстве, сейчас у россиян основным остается Покровско-Кураховское направление. Там они продвигаются благодаря пехотным наступлениям.

В разведке Эстонии обратили внимание, что только на Покровском направлении за две недели погибло около 3 тыс. человек. По оценкам, эти цифры продолжают расти по мере приближения к Покровску.

В то же время ВСУ смогли отразить атаки россиян вдоль реки Сухие Ялы к югу от Курахового. На протяжении всей недели они выдерживали атаки со стороны России, которая пыталась оцепить этот район с севера и с юга.

Кроме того, эстонская разведка отметила, что неблагоприятные погодные условия в определенной степени играют украинским силам на руку. Ведь использование россиянами авиации и тяжелой техники затруднено. Это в свою очередь усложняет задействовать весь боевой потенциал одновременно. Поделиться

Несмотря на то, что РФ имеет медленное продвижение на Покровском направлении, им не удалось достичь желаемого прорыва на оперативном уровне. В связи с этим Россия увеличивает давление на украинские войска, расположенные в Курской области.

ВСУ также сопровождает успех на Купянском направлении, где были уничтожены два плацдарма, возникшие во время форсирования реки Оскол. Украина продолжает наносить систематические удары по российской военной инфраструктуре в глубине страны. Она использует оружие, полученное от союзников и собственные разработанные системы.

Россия пытается выровнять линию фронта под Покровском

Об этом в телеэфире сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Комментируя ситуацию в Покровском направлении, Волошин отметил, что враг пытается выровнять линию фронта и выйти на административные границы Донецкой области. В самом же Покровской ситуации полностью контролируют Силы обороны.

Вражеских разведывательно-диверсионных групп в Покровске нет и бои в окрестностях города не ведутся. Поделиться

Спикер также подчеркнул, что оккупанты «теряют преимущество в артиллерии, однако они это компенсируют применением авиации и сбросами авиационных бомб».