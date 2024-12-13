Разведка Эстонии озвучила безумные цифры потерь российской армии под Покровском

Российские войска продвинулись на Покровско-Кураховском направлении по цене тысяч погибших солдат. Сил обороны Украины контратаковали на Купянском направлении.
Главные тезисы
- Российские войска понесли значительные потери в ходе продвижения на Покровском направлении, по данным разведки Эстонии.
- Украинские силы успешно отразили атаки на Купянском направлении благодаря контратакам и погодным условиям.
- Эстонская разведка отмечает усложнение возможностей российской армии из-за погоды, что затрудняет использование авиации и тяжелой техники.
Россия несет бешеные потери на Покровском направлении
Об этом сообщает разведка Эстонии.
Как отметили в ведомстве, сейчас у россиян основным остается Покровско-Кураховское направление. Там они продвигаются благодаря пехотным наступлениям.
В разведке Эстонии обратили внимание, что только на Покровском направлении за две недели погибло около 3 тыс. человек. По оценкам, эти цифры продолжают расти по мере приближения к Покровску.
В то же время ВСУ смогли отразить атаки россиян вдоль реки Сухие Ялы к югу от Курахового. На протяжении всей недели они выдерживали атаки со стороны России, которая пыталась оцепить этот район с севера и с юга.
Несмотря на то, что РФ имеет медленное продвижение на Покровском направлении, им не удалось достичь желаемого прорыва на оперативном уровне. В связи с этим Россия увеличивает давление на украинские войска, расположенные в Курской области.
ВСУ также сопровождает успех на Купянском направлении, где были уничтожены два плацдарма, возникшие во время форсирования реки Оскол. Украина продолжает наносить систематические удары по российской военной инфраструктуре в глубине страны. Она использует оружие, полученное от союзников и собственные разработанные системы.
Россия пытается выровнять линию фронта под Покровском
Об этом в телеэфире сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.
Комментируя ситуацию в Покровском направлении, Волошин отметил, что враг пытается выровнять линию фронта и выйти на административные границы Донецкой области. В самом же Покровской ситуации полностью контролируют Силы обороны.
Спикер также подчеркнул, что оккупанты «теряют преимущество в артиллерии, однако они это компенсируют применением авиации и сбросами авиационных бомб».
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