Розвідка Естонії озвучила шалені цифри втрат російської армії під Покровськом

Російські війська просунулись на Покровсько-Курахівському напрямку ціною тисяч загиблих солдатів. А Сил оборони України контратакували на Куп'янському напрямку.

Росія зазнає шалених втрат на Покровському напрямку

Про це повідомляє розвідка Естонії.

Як зазначили у відомстві, наразі у росіян основним залишається Покровсько-Курахівський напрямок. Там вони мають просування завдяки піхотним наступам.

У розвідці Естонії звернули увагу, що тільки на Покровському напрямку за два тижні загинуло близько 3 тис осіб. За оцінками, ці цифри продовжують зростати в міру наближення до Покровська.

Водночас ЗСУ змогли відбити атаки росіян вздовж річки Сухі Яли на південь від Курахового. Упродовж усього тижня вони витримували атаки з боку Росії, яка намагалася оточити цей район із півночі та з півдня.

Окрім цього естонська розвідка зауважила, що несприятливі погодні умови певною мірою грають українським силам на руку. Адже використання росіянами авіації та важкої техніки ускладнене. Це своєю чергою ускладнює задіяти весь бойовий потенціал одночасно. Поширити

Попри те, РФ має повільне просування на Покровському напрямку, їм не вдалося досягти бажаного прориву на оперативному рівні. У зв'язку з цим Росія збільшує тиск на українські війська, розташовані в Курській області.

ЗСУ також супроводжує успіх на Куп'янському напрямку, де було знищено два плацдарми, що виникли під час форсування річки Оскіл. Україна продовжує завдавати систематичних ударів по російській військовій інфраструктурі в глибині країни. Вона використовує зброю, отриману від союзників, і власні розроблені системи.

Росія намагається вирівняти лінію фронту під Покровськом

Про це в телеефірі повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Коментуючи ситуацію на Покровському напрямку, Волошин зазначив, що ворог намагається вирівняти лінію фронту та вийти на адміністративні кордони Донецької області. У самому ж Покровську ситуацію повністю контролюють Сили оборони.

Ворожих розвідувально-диверсійних груп у Покровську немає і бої на околицях міста не ведуться. Поширити

Речник також наголосив, що окупанти «втрачають перевагу в артилерії, однак вони це компенсують застосуванням авіації та скидами авіаційних бомб».