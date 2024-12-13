Розвідка Естонії озвучила шалені цифри втрат російської армії під Покровськом

Російські війська просунулись на Покровсько-Курахівському напрямку ціною тисяч загиблих солдатів. А Сил оборони України контратакували на Куп'янському напрямку.
Головні тези:
- Розвідка Естонії оприлюднила вражаючі цифри втрат російської армії під Покровськом.
- Силам оборони України вдалося контратакувати на Куп'янському напрямку, зупинивши просування ворога.
- Українським силам допомагають несприятливі погодні умови, які ускладнюють дії російської авіації та важкої техніки.
Росія зазнає шалених втрат на Покровському напрямку
Про це повідомляє розвідка Естонії.
Як зазначили у відомстві, наразі у росіян основним залишається Покровсько-Курахівський напрямок. Там вони мають просування завдяки піхотним наступам.
У розвідці Естонії звернули увагу, що тільки на Покровському напрямку за два тижні загинуло близько 3 тис осіб. За оцінками, ці цифри продовжують зростати в міру наближення до Покровська.
Водночас ЗСУ змогли відбити атаки росіян вздовж річки Сухі Яли на південь від Курахового. Упродовж усього тижня вони витримували атаки з боку Росії, яка намагалася оточити цей район із півночі та з півдня.
Попри те, РФ має повільне просування на Покровському напрямку, їм не вдалося досягти бажаного прориву на оперативному рівні. У зв'язку з цим Росія збільшує тиск на українські війська, розташовані в Курській області.
ЗСУ також супроводжує успіх на Куп'янському напрямку, де було знищено два плацдарми, що виникли під час форсування річки Оскіл. Україна продовжує завдавати систематичних ударів по російській військовій інфраструктурі в глибині країни. Вона використовує зброю, отриману від союзників, і власні розроблені системи.
Росія намагається вирівняти лінію фронту під Покровськом
Про це в телеефірі повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.
Коментуючи ситуацію на Покровському напрямку, Волошин зазначив, що ворог намагається вирівняти лінію фронту та вийти на адміністративні кордони Донецької області. У самому ж Покровську ситуацію повністю контролюють Сили оборони.
Речник також наголосив, що окупанти «втрачають перевагу в артилерії, однак вони це компенсують застосуванням авіації та скидами авіаційних бомб».
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