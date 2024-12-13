Розвідка Естонії озвучила шалені цифри втрат російської армії під Покровськом
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідка Естонії озвучила шалені цифри втрат російської армії під Покровськом

техніка
Джерело:  ERR

Російські війська просунулись на Покровсько-Курахівському напрямку ціною тисяч загиблих солдатів. А Сил оборони України контратакували на Куп'янському напрямку.

Головні тези:

  • Розвідка Естонії оприлюднила вражаючі цифри втрат російської армії під Покровськом.
  • Силам оборони України вдалося контратакувати на Куп'янському напрямку, зупинивши просування ворога.
  • Українським силам допомагають несприятливі погодні умови, які ускладнюють дії російської авіації та важкої техніки.

Росія зазнає шалених втрат на Покровському напрямку

Про це повідомляє розвідка Естонії.

Як зазначили у відомстві, наразі у росіян основним залишається Покровсько-Курахівський напрямок. Там вони мають просування завдяки піхотним наступам.

У розвідці Естонії звернули увагу, що тільки на Покровському напрямку за два тижні загинуло близько 3 тис осіб. За оцінками, ці цифри продовжують зростати в міру наближення до Покровська.

Водночас ЗСУ змогли відбити атаки росіян вздовж річки Сухі Яли на південь від Курахового. Упродовж усього тижня вони витримували атаки з боку Росії, яка намагалася оточити цей район із півночі та з півдня.

Окрім цього естонська розвідка зауважила, що несприятливі погодні умови певною мірою грають українським силам на руку. Адже використання росіянами авіації та важкої техніки ускладнене. Це своєю чергою ускладнює задіяти весь бойовий потенціал одночасно.

Попри те, РФ має повільне просування на Покровському напрямку, їм не вдалося досягти бажаного прориву на оперативному рівні. У зв'язку з цим Росія збільшує тиск на українські війська, розташовані в Курській області.

ЗСУ також супроводжує успіх на Куп'янському напрямку, де було знищено два плацдарми, що виникли під час форсування річки Оскіл. Україна продовжує завдавати систематичних ударів по російській військовій інфраструктурі в глибині країни. Вона використовує зброю, отриману від союзників, і власні розроблені системи.

Росія намагається вирівняти лінію фронту під Покровськом

Про це в телеефірі повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Коментуючи ситуацію на Покровському напрямку, Волошин зазначив, що ворог намагається вирівняти лінію фронту та вийти на адміністративні кордони Донецької області. У самому ж Покровську ситуацію повністю контролюють Сили оборони.

Ворожих розвідувально-диверсійних груп у Покровську немає і бої на околицях міста не ведуться.

Речник також наголосив, що окупанти «втрачають перевагу в артилерії, однак вони це компенсують застосуванням авіації та скидами авіаційних бомб».

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Між ЗСУ та армією РФ відбулося близько 30 боєзіткнень на Покровському напрямку
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Курахівський, Покровський та Времівський напрямки залишаються найгарячішими на фронті
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ описали актуальну ситуацію на Покровському напрямку фронту
Покровськ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?