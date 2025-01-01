Курська операція ЗСУ. Сирський оприлюднив загальну кількість знищених окупантів РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських захисників на Курському напрямку. Він нагородив воїнів за їхню мужність і внесок у боротьбу з агресором. Також Сирський озвучив цифри ліквідованих військових РФ на Курщині.

Сирський приїхав на Курщину

Під час роботи на Курському напрямку нагородив наших хоробрих воїнів. Героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків.

Сирський на Курщині

Він пояснив, що завдяки стійкості та мужності українських військових втрати ворога на Курському напрямку склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки.

30 грудня з полону повернулося ще 189 українців. Це також і ваша (мова про військових на Курському напрямку, — ред.) заслуга, адже під час операції на цьому напрямку наш обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 загарбників. Поширити

Курська операція ЗСУ

У серпні 2024 року військові ЗСУ почали контрнаступальну операцію в Курській області. Це була перша масштабна наступальна операція на території Росії з початку повномасштабного вторгнення.

Українські війська перетнули кордон поблизу міста Суджа та просунулися вглиб Курської області, беручі під свій контроль значні території та дезорганізуючи російські підрозділи.

Протягом перших місяців операції ЗСУ завдали значних втрат противнику. За даними Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, за три місяці боїв втрати Росії сягнули близько 21 тисячі солдатів, з яких понад 7 тисяч було ліквідовано, а 717 взято в полон.