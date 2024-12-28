Сирський озвучив втрати армії РФ у 2024 році
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський озвучив втрати армії РФ у 2024 році

Олександр Сирський
Сирський

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, він провів нараду щодо підсумків діяльності Збройних Сил України за 2024 рік. 

Головні тези:

  • Загальні втрати армії РФ у 2024 році сягнули кількох сотень тисяч.
  • Протягом поточного року ЗСУ змогли зрости обсяги безпілотних систем у 19 разів та знищити у 3,7 разів більше ворожих цілей.
  • Створені Сили безпілотних систем у Збройних Силах України є важливим компонентом в сучасній технологічній війні.

Сирський підбив підсумки 2024 року на фронті

За словами головкома, він заслухав доповіді за напрямками ведення бойових дій, роботи Повітряних Сил і ППО, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, підготовки і відновлення боєздатності, логістики, мобілізації, протидії правопорушенням.

Олександр Сирський звертає увагу на те, що поточний рік був складним для України, однак вона не здалася та вистояла.

Як відомо, ЗСУ продовжують зберігати контроль над стратегічно важливими ділянками, над західною частиною Чорного моря.

Ми скорочуємо військовий та промисловий потенціал ворога, в тому числі і засобами DeepStrike. Нищимо агресора всіма можливими засобами. Так, від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Що важливо розуміти, загальні втрати армії РФ протягом останніх майже трьох років повномасштабної війни сягнули близько 785 тисяч військових.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключові досягнення ЗСУ у 2024 році

Олександр Сирський нагадав, що протягом поточного року у Збройних Силах України вдалося створити Сили безпілотних систем.

За словами головкома, це вкрай важливий компонент на тлі сучасної технологічної війни.

Порівняно з минулим роком обсяги постачання безпілотних систем до наших підрозділів збільшилися у 19 разів. Кількість уражених та знищених цілей противника зросла в 3,7 раза.

Окрім того, був збільшений терміни базової підготовки мобілізованих. Як зазначав Сирський, насамперед йдеться про якісну підготовка, яка є умовою збереження життів наших воїнів.

На нараді було узагальнено існуючі проблеми та окреслено шляхи їхнього розв’язання. Визначив пріоритети на наступний рік. Поставив конкретні завдання командуванням та управлінням.Дякую воїнам за стійкість оборони України в таких неймовірно важких умовах. Слава Україні!

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

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